Топ-6 хитростей, как не поправиться на карантине:опыт нутрициолога

Эксперт поделилась уловками, которые помогут оставаться стройными
Из-за карантина многие вынуждены работать дома или не работать совсем, но находиться на самоизоляции. До офиса ехать не нужно, спортивные залы закрыты, а до холодильника – рукой подать. Но тут не стоит забывать, что от питания во многом зависит состояние фигуры и здоровья. Поэтому так важно включить в меню продукты для поддержания и укрепления иммунитета, а также усвоить несколько правил, которые помогут не набрать лишнего. Нутрициолог Надежда Цапкина назвала в Instagram топ-6 хитростей, которые помогут не поправиться, сидя дома.
На карантине рацион должен быть максимально сбалансирован, чтобы обеспечить организм белками, полезными жирами и клетчаткой... Но! Самое важное исключить простые углеводы: сахар, сладости, булки, мед. Белый хлеб - на хлеб 2 сорта. И кстати, заменить белый рис на бурый или черный.
Питайтесь с дефицитом калорий в 10-20%.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если говорить об источниках жиров - выбирайте оливковое, льняное масла для заправки салатов для термообработка пищи - кокосовое и топленое. ⠀
Суточная норма клетчатки 20-40 г (это помогут обеспечить 800 г овощей и фруктов с кожурой). ⠀
Пейте больше воды- 30-35 мл на 1кг веса. Стакан воды натощак (можно с ломтиком лимона-если все "ок" с желудком ) — еще одно средство, которое поможет "разбудить" ваш метаболизм. ⠀
Избегать низкокалорийных диет — они замедляют и без того сниженный метаболизм и работу щитовидки. ⠀
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Делайте зарядку. В первые полчаса после пробуждения не поленитесь и сделайте небольшой комплекс упражнений, но у кого проблемы с щитовидной железной - лучше в течении часа после пробуждения принять завтрак. ⠀
Танцуйте. Можно устроить одиночную танцевальную вечеринку, а можно собрать подруг по скайпу и устроить настоящий танцевальный вечер. ⠀
Убрать пищевой мусор: фаст-фуд, снеки, консервы, колбасы, булки, газировки, сахар.
Ранее диетолог Надежда Пахирко рассказала, как правильно ужинать и не набрать лишние кило.