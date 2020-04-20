Топ-6 хитростей, как не поправиться на карантине:опыт нутрициолога

Из-за карантина многие вынуждены работать дома или не работать совсем, но находиться на самоизоляции. До офиса ехать не нужно, спортивные залы закрыты, а до холодильника – рукой подать. Но тут не стоит забывать, что от питания во многом зависит состояние фигуры и здоровья. Поэтому так важно включить в меню продукты для поддержания и укрепления иммунитета, а также усвоить несколько правил, которые помогут не набрать лишнего. Нутрициолог Надежда Цапкина назвала в Instagram топ-6 хитростей, которые помогут не поправиться, сидя дома.



На карантине рацион должен быть максимально сбалансирован, чтобы обеспечить организм белками, полезными жирами и клетчаткой... Но! Самое важное исключить простые углеводы: сахар, сладости, булки, мед. Белый хлеб - на хлеб 2 сорта. И кстати, заменить белый рис на бурый или черный.



Питайтесь с дефицитом калорий в 10-20%.

Углеводы — не более 100 г в сутки (для примера: овсянка - 49 гр! Или 2 ломтика хлеба - 44 гр);

Белки, смотрим на свой вес (1-1,5 г белка на 1 кг массы тела),

Жиры — сначала надо рассчитать норму калорий в сутки. Сейчас - полно различных онлайн калькуляторов, и в зависимости от нее выбрать индивидуальную норму жиров (0,7-2 г на 1 кг массы тела).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если говорить об источниках жиров - выбирайте оливковое, льняное масла для заправки салатов для термообработка пищи - кокосовое и топленое. ⠀



Суточная норма клетчатки 20-40 г (это помогут обеспечить 800 г овощей и фруктов с кожурой). ⠀



Пейте больше воды- 30-35 мл на 1кг веса. Стакан воды натощак (можно с ломтиком лимона-если все "ок" с желудком ) — еще одно средство, которое поможет "разбудить" ваш метаболизм. ⠀



Избегать низкокалорийных диет — они замедляют и без того сниженный метаболизм и работу щитовидки. ⠀





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Делайте зарядку. В первые полчаса после пробуждения не поленитесь и сделайте небольшой комплекс упражнений, но у кого проблемы с щитовидной железной - лучше в течении часа после пробуждения принять завтрак. ⠀



Танцуйте. Можно устроить одиночную танцевальную вечеринку, а можно собрать подруг по скайпу и устроить настоящий танцевальный вечер. ⠀



Убрать пищевой мусор: фаст-фуд, снеки, консервы, колбасы, булки, газировки, сахар.

Ранее диетолог Надежда Пахирко рассказала, как правильно ужинать и не набрать лишние кило.