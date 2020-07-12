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Топ-5 причин, почему стоит есть шоколад: диетолог дала подробное объяснение

Автор: Lite

Эксперт привела аргументы в пользу вкусной сладости в рационе

Шокалад – не только вкусная, но и полезная сладость, разумеется, если речь идет о настоящем качественном продукте и употреблении в разумных пределах. Диетолог Татьяна Лакуста на странице в Instagram назвала топ-5 причин, почему не стоит отказываться от популярной сладости.

Шоколад зарекомендовал себя не только, как любимое лакомство сладкоежек, но и как продукт обладает лечебными свойствами. Почему шоколад стоит есть?

1. Нутритивно ценный продукт. В какао достаточное количество клетчатки, отличный минеральный состав - много магния, марганца, меди.

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

⠀2. Отличный состав полифенолов. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом: эпикатехин, кверцетин, антоцианы - чем их больше, тем какао и шоколад более горькие.

3. Позитивно влияют на артериальное давление. Флавоноиды черного шоколада стимулируют выделение нитрата азота эндотелием сосудов, а он является мощным расслабляющим фактором.

4. Защищают кожу от солнца. Флавоноиды горького шоколада защищают кожу от солнечных ожогов.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Улучшает мозговую активность. Какао улучшает когнитивные функции у пожилых людей с психическими расстройствами.

Кроме того, какао содержит стимулирующие вещества, как кофеин и теобромин, которые кратковременно лучшают настроение и мозговую активность.

К слову, диетолог Ольга Безугла рассказала, как правильно готовить овощи, чтобы получить максимальную пользу при их употреблении.

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