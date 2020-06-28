Топ-5 ошибок при похудении, которые тормозят результат: ответ эксперта

Желание похудеть и искреннее стремление расстаться с лишними кило нередко могут разбиться о суровую реальность, а виной всему ошибки и недочеты, которые становятся реальной преградой на пути к заветной цели. Специалист по здоровому похудения, сертифицированный нутрициолог и фитнес-тренер Катя Медушкина перечислила топ-5 распространенных ошибок худеющих, которые мешают сбросить лишний вес.

Почему похудеть никак не получается? Топ-5 основных причин:

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1. Худеть с помощью диеты. 2 яичка + огурчик - долго ли вы просидите на таком питании? Обеспечит ли оно всеми необходимыми витаминами? Вот вам и проблемы со здоровьем, ухудшение качества кожи и волос, постоянное чувство голода.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Есть невкусно и однообразно. Сухая грудка, тонны гречки - от которой уже на пятый день тошнит. Через неделю по ночам начинает сниться мороженое и пельмени. Похудение забрасывается в дальний угол и приравнивается к пытке и издевательству над собой.

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3. Готовить для себя отдельно. Муж и дети не желают сидеть на вашей диете. В итоге готовки в 3 раза больше. И кажется, что от плиты не отходишь вообще.

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4. Ограничить свой рацион узким набором продуктов. В итоге организм испытывает недостаток питательных компонентов, витаминов, минеральных веществ - и уже сам вас подталкивает к срывам.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Беспорядочно метаться от тренировки к тренировке: что-то нашли на ютубе, что-то застали по телевизору, что-то слепили из нарезок в Интернете. Такая “программа” не доставляет удовольствия, а из-за бессистемности не приносит и результат.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла раскрыла тонкости питания на кето-диете.