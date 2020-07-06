Топ-5 ошибок при похудении, которые приводят к срывам и голоду

Во время похудения легко допустить одну из частых ошибок, которые в итоге приводят к срывам, голоду и негативным последствиям для веса и здоровья. Однако их легко исправить, владея информацией. Диетолог Наталья Макиенко перечислила в своем Instagram популярные заблуждения.

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1. Замена завтрака на кофе. Такой завтрак приведет к нарушениям в работе ЖКТ, изжоге, сухости кожи, повысит кортизол и нарушит работу кишечника.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Пропуск обеда, белковый обед или овощной обед - все варианты приведут к повышенной тяги к сладкому, к вечернему голоду и т.д.

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3. Переизбыток белка в рационе или белок в каждый прием пищи.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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4. Недостаток/переизбыток воды в рационе. Да, много - не значит хорошо. Не хватает электролитов и минеральных веществ, увеличивается суточный диурез, повышается нагрузка на почки, на весь организм.

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5. Ужин до 18.00. Это ошибка, если только Вы не ложитесь спать в 21.00. Огромный интервал между ужином и завтраком на следующий день вредит метаболизму, а ранний ужин еще и приводит к голоду ночью.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала правду о ягодах в рационе худеющих.