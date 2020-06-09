Топ-5 бесполезных пищевых ритуалов: диетолог развеяла распространенные мифы

Все мы питаемся по правилам - кто-то делает это не специально, а кто-то намеренно выполняет пищевые ритуалы, думая, что от этого он станет здоровее и худее. Но не все эти ритуалы работают. Диетолог Альбина Комиссарова развенчала в Instagram топ-5 распространенных страхов худеющих и рассказала о том, как упростить себе жизнь, не размениваясь на следование мифам.

Так, худеющие часто уделяют излишнее внимание времени приему пищи и намеренно избегают определенных продуктов. Топ-5 бесполезных пищевых ритуалов выглядят так:

1.Есть сладкое по утрам, чтобы похудеть.Без разницы, во сколько вы съедите конфету. Хоть утром, хоть вечером, итог будет один: важен баланс в течение дня. Кроме того, если есть только сладкое утром, то насыщения от него не хватит надолго и вы скоро захотите есть опять.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Не есть определенные продукты на ночь, чтобы похудеть. Чаще всего под обстрел попадают углеводы или молочные продукты. У многих сидит эта мысль глубоко, но вечером можно есть все. Если вы не переедаете в течение дня, то будете снижать вес, даже если съедаете тарелку каши на ужин.

3.Отделять одну еду от другой. Чаще всего это боязнь несовместимости. Запомните, все продукты сочетаются. И белки животные с растительными и огурцы с кефиром и рыба молоком. Может быть только ваша индивидуальная реакция на какие-то сочетания, но намеренно отделять белки от углеводов, например, смысла нет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Насильно пить большое количество воды. Поверьте, организм не глупый и не нужно в него насильно заливать воду, потому что так надо. Следить за тем, чтобы вода была в доступе? Да. Выбирать воду, вместо газировки? Да. Заставлять себя пить? Нет.

5.Избегать фруктов и ягод, потому что в них "много сахара". Конечно, даже самой здоровой еды можно переесть. И фруктов рекомендуется есть не менее 500 грамм в день. Но! Бояться и избегать фруктов не нужно! Они богаты витаминами, минералами, а фруктозу сдерживает клетчатка, она высвобождает ее медленно. Отдавайте предпочтение целым фруктам.

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