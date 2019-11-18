Мифы о рыбе и морепродуктах: диетолог развенчала главные заблуждения

Рыба – ценное и полезное блюдо на столе, тем более это частый гость в меню худеющих. Вокруг этого продукта также ходит немало мифов, которые заставляют задуматься о его качестве и ценности. Развенчать их взялась диетолог Алла Манайкина, которая раньше рассказала, что нельзя есть натощак, и на Instagram-странице перечислила главные мифы о морепродуктах.

Эксерт перечислила главные заблуждения о рыбе и дарах моря, которые заставляют отвернуться от этих полезных продуктов.

Топ-4 главных мифа о рыбе и морепродуктах:

Креветки, кальмары и прочие морепродукты содержат много холестерина.

Рыба содержит много фосфора и полезна для костей.

Вся морская рыба загрязнена тяжелыми металлами.

Красная рыба — богатый источник омега-3 жирных кислот.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Креветки, кальмары и прочие морепродукты содержат много холестерина



Холестерина в морепродуктах на самом деле много. Но следует ли отсюда, что эти продукты повышают риск атеросклероза? Средиземноморская диета богатая рыбой и морепродуктами со всей очевидностью доказывает обратное.

Само по себе количество холестерина ничего не значит. Станет он опасным или нет, зависит от того, какие еще жиры присутствуют в этой пище. Если продукты одновременно с холестерином содержат большое количество животных насыщенных жиров (как в жирном мясе, колбасных изделиях, жирной птице) это значительно замедляет выведение лишнего холестерина из крови и в несколько раз повышает его атерогенность. Если же в пище холестерин уравновешен ненасыщенными жирами, а уж тем более, если это омега-3, характерные для морской рыбы и морепродуктов, лишний холестерин быстрее покидает организм, а риск атеросклероза снижается.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому опасно не абсолютное содержание холестерина в пище, а соотношение между количеством холестерина, насыщенных животных жиров и ненасыщенных жирных кислот.

Рыба содержит много фосфора и полезна для костей

Логика такого утверждения на первый взгляд совершенно понятна: наши кости состоят из фосфата кальция, значит, помимо собственно кальция нам нужен еще и фосфор, а рыба как раз и содержит очень много фосфора.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но современные данные свидетельствуют об обратном. Чем больше в нашей пище фосфора (особенно если при этом еще и не хватает кальция), тем менее прочными становятся кости и тем выше риск возрастного остеопороза. И сегодня врачи уже бьют тревогу в связи с массовым и неограниченным употреблением колы и других газированных напитков, в большом количестве содержащих фосфаты.

Тем не менее, рыба и морепродукты очень полезны для костного скелета. Но только вовсе не из-за фосфора, а из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот. Они способствуют нормализации кальциевого обмена в костной ткани и, как следствие, повышают показатели минеральной плотности кости. Правда, к сожалению, к речной рыбе это никак не относится, ведь она практически вообще не содержит омега-3 жирных кислот.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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