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Топ-3 шага к стройности во время домашнего похудения: чек-лист эксперта

Новости » Еда   

Нутрициолог рассказала, как похудеть на карантине

Казалось бы, так много информации о ЗОЖ, о правильном питании и тренировках, но все равно что-то идет не так — постоянные поводы позволить себе лишнего никак не заканчиваеться, а идея похудеть откладывается от понедельника к понедельнику... И вот сейчас мы в самоизоляции. И поводов для застолья стало меньше, но что-то опять не так: то кормлю, то готовлю, то за компанию перекусываю... Как разорвать этот порочный круг рассказала нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала лучшую крупу для стройности. Теперь она дала в Instagram советы по домашнему похудению.

Что же это получается, мы совсем себя не знаем? Нам кажется, что причина лишнего веса в одном, а на самом деле совсем в другом. Давайте обсудим, как в нынешних реалиях помочь себе и начать снижать вес!

1. Начнем с того, что познакомимся с собой истинными и постараемся все же начать осознавать истинные причины приема пищи. Прежде чем подойти к холодильнику, задаем себе вопрос: на самом ли деле я голодна, или мне хочется разнообразить день, передохнуть? Или кормлю детей и заодно сама поем? Или что-то еще? Какие причины приема пищи у вас есть? Начните есть только, если ощущаете голод.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)


2. Чтобы удержать себя от соблазнов есть лишнее без голода, уберите всю еду, которая стоит на видном месте. Обычно на столах стоят конфетки, орешки, фрукты. Вот это все убираем в шкафы и холодильники. Потому что чем чаще нам еда попадается на глаза, тем чаще мы о ней вспоминаем, тем чаще закидываем в рот даже не думая, а просто по привычке. Пора включать осознанное питание. Тем более, что как только мы начинаем есть осознанно, так вес сразу и начинает снижаться.

3. Многие из нас столкнулись в самоизоляции с однообразием, а еда может стать одним из способов разбавить его. Поэтому давайте утро будем начинать с того, что ставим план интересных и полезных задач на день. Когда у нас день расписан, то больше шансов, что голова будет занята полезными мыслями, а не едой без голода. В результате — день прожит с пользой, о еде забыли, а вес снижается.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Итак, всего 3 маленьких совета помогут вам похудеть даже в условиях самоизоляции:
- Еда по голоду,
- Еда с глаз долой,
- План на день!

Ранее диетолог Ева Шишова рассказала, куда уходит жир во время похудения и как это связанно с количеством употребляемой жидкости.