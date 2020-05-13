Топ-3 шага к стройности во время домашнего похудения: чек-лист эксперта

Казалось бы, так много информации о ЗОЖ, о правильном питании и тренировках, но все равно что-то идет не так — постоянные поводы позволить себе лишнего никак не заканчиваеться, а идея похудеть откладывается от понедельника к понедельнику... И вот сейчас мы в самоизоляции. И поводов для застолья стало меньше, но что-то опять не так: то кормлю, то готовлю, то за компанию перекусываю... Как разорвать этот порочный круг рассказала нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала лучшую крупу для стройности. Теперь она дала в Instagram советы по домашнему похудению.

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Что же это получается, мы совсем себя не знаем? Нам кажется, что причина лишнего веса в одном, а на самом деле совсем в другом. Давайте обсудим, как в нынешних реалиях помочь себе и начать снижать вес!

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1. Начнем с того, что познакомимся с собой истинными и постараемся все же начать осознавать истинные причины приема пищи. Прежде чем подойти к холодильнику, задаем себе вопрос: на самом ли деле я голодна, или мне хочется разнообразить день, передохнуть? Или кормлю детей и заодно сама поем? Или что-то еще? Какие причины приема пищи у вас есть? Начните есть только, если ощущаете голод.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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2. Чтобы удержать себя от соблазнов есть лишнее без голода, уберите всю еду, которая стоит на видном месте. Обычно на столах стоят конфетки, орешки, фрукты. Вот это все убираем в шкафы и холодильники. Потому что чем чаще нам еда попадается на глаза, тем чаще мы о ней вспоминаем, тем чаще закидываем в рот даже не думая, а просто по привычке. Пора включать осознанное питание. Тем более, что как только мы начинаем есть осознанно, так вес сразу и начинает снижаться.

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3. Многие из нас столкнулись в самоизоляции с однообразием, а еда может стать одним из способов разбавить его. Поэтому давайте утро будем начинать с того, что ставим план интересных и полезных задач на день. Когда у нас день расписан, то больше шансов, что голова будет занята полезными мыслями, а не едой без голода. В результате — день прожит с пользой, о еде забыли, а вес снижается.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Итак, всего 3 маленьких совета помогут вам похудеть даже в условиях самоизоляции:

- Еда по голоду,

- Еда с глаз долой,

- План на день!

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