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Топ-3 продукта, мешающие снизить вес: диетолог сделала предупреждение

Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт назвала продукты, которые тормозят снижение веса

Какие продукты можно убрать из рациона, чтобы безопасно начать снижать вес? Не стоит сразу бросаться с копьями на сахар и хлеб, молочные продукты и глютен и винить их в исчезновении талии. Диетолог Алена Коготкова в Instagram назвала топ-3 продукта, мешающих снижать вес.

Эксперт назвала категории блюд, которых стоит избегать худеющим, чтобы не набрать лишний вес.

Жидкие калории. Не очевидно, но факт. Эту ошибку допускают все худеющие. Причем сами того не осознают. Продвинутые диет-пользователи знают, что всякие там капуччино, фраппе и молочные коктейли порой по содержанию ккал тянут на приличный обед (400-500 ккал только так). Но никто не подозревает в коварстве "полезные" смузи, а кефир, тем более.

Стакан кефира – 150-200 ккал

Фраппучино – 350 ккал

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самый калорийный продукт в вашем рационе. Ищите! Эксперт отмечает, что таковым может оказаться брусочек сливочного масла в каше, "безобидная" ореховая паста, авокадо, сыр и литр масла в салате. Прежде, чем вдаваться в детали и считать калории, найдите главное зло и попробуйте заменить его менее калорийным аналогом.

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  • 1 ст.л. растительного масла – 130 ккал
  • ½ авокадо Хаас – 200-223 ккал
  • 1 ч.л. ореховой пасты – 70-80 ккал

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Срывной" продукт. Это не про жиры или сладкое, как думают многие. Например, одна откусила кусочек шоколадки и забыла про нее. А другая пока плитку не съест, не успокоится. Остановить бывает не так просто. Очень часто бывает: не ела два месяца торты и забыла про них думать. Но стоило только попробовать.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-7 каш в здоровом рационе.

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