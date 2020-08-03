Топ-3 продукта, мешающие снизить вес: диетолог сделала предупреждение

Какие продукты можно убрать из рациона, чтобы безопасно начать снижать вес? Не стоит сразу бросаться с копьями на сахар и хлеб, молочные продукты и глютен и винить их в исчезновении талии. Диетолог Алена Коготкова в Instagram назвала топ-3 продукта, мешающих снижать вес.

Эксперт назвала категории блюд, которых стоит избегать худеющим, чтобы не набрать лишний вес.

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Жидкие калории. Не очевидно, но факт. Эту ошибку допускают все худеющие. Причем сами того не осознают. Продвинутые диет-пользователи знают, что всякие там капуччино, фраппе и молочные коктейли порой по содержанию ккал тянут на приличный обед (400-500 ккал только так). Но никто не подозревает в коварстве "полезные" смузи, а кефир, тем более.

Стакан кефира – 150-200 ккал

Фраппучино – 350 ккал

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самый калорийный продукт в вашем рационе. Ищите! Эксперт отмечает, что таковым может оказаться брусочек сливочного масла в каше, "безобидная" ореховая паста, авокадо, сыр и литр масла в салате. Прежде, чем вдаваться в детали и считать калории, найдите главное зло и попробуйте заменить его менее калорийным аналогом.

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1 ст.л. растительного масла – 130 ккал

½ авокадо Хаас – 200-223 ккал

1 ч.л. ореховой пасты – 70-80 ккал

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Срывной" продукт. Это не про жиры или сладкое, как думают многие. Например, одна откусила кусочек шоколадки и забыла про нее. А другая пока плитку не съест, не успокоится. Остановить бывает не так просто. Очень часто бывает: не ела два месяца торты и забыла про них думать. Но стоило только попробовать.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-7 каш в здоровом рационе.