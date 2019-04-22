Топ-3 полезных и быстрых ужина для стройности от диетолога

Ужин – это обязательный и важный прием пищи и пропускать его не следует. Точно также, как и наедаться вечером. Рецептами трех здоровых и сытных блюд, которые не повредят фигуре, поделилась в Instagram профессиональный диетолог Катя Медушкина.

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Эксперт уверяет, что приготовление вкусного ужина для стройности и красоты займет не много времени, а результаты превзойдут ожидания.

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Творожно-овощной салат

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Помидор + зеленый сладкий перец + зеленый лук + рассыпчатый/зерненый творог с жирностью до 5% + маложирная сметана 10-15% (можно заменить греческим йогуртом до 6% жирности).

Нарезаем овощи, добавляем соль и специи по вкусу и в конце заправляем наше блюдо греческим йогуртом либо сметаной.

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Салат с редисом и творогом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Огурец + редис + зеленый лук + рассыпчатый/зерненый творог жирностью до 5% + сметана 10-15%. Нарезаем все овощи, соль и специи добавляем по вкусу и заправляем сметаной. Легкий ужин готов!

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Пышный омлет

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Яйцо + белок + мягкий творог 5%

Минимум ингредиентов – максимум пользы. Этот как раз тот момент, когда типичное утреннее блюдо станет прекрасным ужином. Взбиваем яйцо, белок и творог, не забываем про специи по вкусу, выкладываем получившуюся смесь на сковороду и жарим без масла под крышкой 4-5 мин. В качестве гарнира прекрасно подойдет овощной салат.

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