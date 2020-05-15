Топ-10 здоровых привычек для похудения: полезный чек-лист диетолога

Выработка здоровых привычек – это систематический процесс, который требует силы воля, желания и готовности работать над собой. Внедрив полезные навыки в жизнь, они станут частью повседневных привычных ритуалов и помогут сохранить стройность без диет и стресса. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее дала "вредные" советы худеющим, назвала в Instagram топ-10 полезных привычек для стройной фигуры.

Эксперт перечислила ритуалы, которые помогут худеющим приобрести новые полезные навыки.

Едим 5 порций овощей и фруктов в день. 1 порция = ваш кулак. Например, к завтраку добавляем банан, на перекус овощной салат (1 помидор, 2 огурца), к обеду тушёные овощи, к полднику яблоко, на ужин добавляем зелень. Легко? Очень!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чаще думать о воде и делать ее доступной. Заметьте, не пить 2 литра воды, а просто ставить воду на рабочий стол, брать в машину, всегда заказывать в кафе и предпочитать сладким напитком воду. Можно с лимоном, просто так вкусней(а не не ощелачивает).

Едим без гаджетов и телевизора. Вы удивитесь, насколько осознанным станет ваше питание.

Сделайте 1 вегетарианский день в неделю. Это поможет разнообразить ваш рацион и сбалансировать его по содержанию растительного белка.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Уберите все сладкое из дома. И приготовьте сами! Можно с детьми. Контролируйте сами количество добавленного сахара.

Каждый день гуляем 30 мин, если это возможно в вашем городе сейчас или используем домашние видео-тренировки. Это ведь не сложно?

За час перед сном убираем все гаджеты и не смотрим телевизор. Можно почитать, погулять. Поверьте, так ваш сон будет в сто раз лучше!

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