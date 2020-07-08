Топ-10 вариантов вкусных и полезных завтраков на каждый день: рецепты диетолога

Полезный первый прием пищи утром – залог продуктивного дня, поэтому его надо сделать максимально здоровым, сбалансированным и вкусным. Топ-10 вариантов именно такого завтрака предложила на странице в Instagram диетолог Ева Шишова.

Вариантов разнообразить утренний прием пищи не так мало, главное – желание. Топ-10 вариантов вкусных и быстрых пп-завтраков на каждый день:

Яичница/омлет+ овощи, грибы, курица, сыр (все подходящее, что найдете в холодильнике).

Любая каша (овсяная, рисовая, гречневая, пшеная) на молоке или воде, или же 50/50. Сюда же можно добавить любые фрукты и ягоды, а так же орехи, сухофрукты, мед.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бутерброды: хлеб цельнозерновой/хлебцы + куриная грудка (возможно копченая)/говядина/яйца + сыр (легкий/творожный) + помидор/огурец/авокадо/зелень.

ПП-ролл: все то же, что и в предыдущем пункте, только в лаваше ( можно обычный армянский тонкий).

Овсяноблин (овсяные хлопья, яйца, молоко) + начинка: сыр, банан, ягоды, кому что нравится.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Творог с фруктами/ягодами. Можно добавить сахарозаменитель и натуральный йогурт.

Гранола + молоко/кефир/йогурт.

Коктейль: молоко/кефир/йогурт + творог + банан + овсянка (можно любые фрукты, но без творога и овсянки можете не наесться).

Горсть орехов и сухофруктов

Протеиновый батончик

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова раскрыла всю правду об употреблении молочки.