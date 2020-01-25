Топ-10 продуктов, снижающих тягу к сладкому: шпаргалка от нутрициолога

Эксперт перечислила овощи, которые помогут справиться с тягой к сладостям
Тяга к сладкому становится для многих худеющих настоящей проблемой, ведь отказаться от вкусной и калорийной, но такой аппетитной "запрещенки" не так уж и просто. Для того, чтобы перехитрить организм, есть ряд уловок, одна из которых – правильный рацион. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее рассказала о фруктах-антиоксидантах для холодного периода, назвала в Instagram топ-10 продуктов, которые помогут побороть тягу к сладкому.
Часто причина тяги к "запрещенной" еде в виде конфет, печенья, тортиков, шоколадок, фастфуда и прочего очень простая - вы просто не добираете часть важных нутриентов из своего базового рациона.
Эксперт привела список из 10 продуктов для регулярного употребления, и вскоре, смотря на очередную сладость, вы будете думать "зачем я раньше все это ела!"
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эти продукты помогут сделать рацион полноценным и не срываться на вкусненькое. Вот они:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также нутрициолог научила правильно подсчитывать, сколько калорий вам нужно в течение дня. Вычисляем минимальное количество калорий, которое необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности. Это будет наш "основной обмен".
А = вес в кг * 9.99
В = рост в см * 6.25
С = возраст в годах * 4.92
Основной обмен = А + В - С
После женщины из ОО вычитают 161, а мужчины добавляют 5.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Делаем поправку на уровень физической активности. Умножаем ОО на:
Вы можете сделать расчет для текущего и желаемого веса. Если лень заморачиваться - в среднем женщине надо примерно 2000 калорий, а мужчине - 2500.
Диетолог Анна Счастливенко поделилась топ-7 важных правил здорового перекуса.