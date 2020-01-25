Топ-10 продуктов, снижающих тягу к сладкому: шпаргалка от нутрициолога

Тяга к сладкому становится для многих худеющих настоящей проблемой, ведь отказаться от вкусной и калорийной, но такой аппетитной "запрещенки" не так уж и просто. Для того, чтобы перехитрить организм, есть ряд уловок, одна из которых – правильный рацион. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее рассказала о фруктах-антиоксидантах для холодного периода, назвала в Instagram топ-10 продуктов, которые помогут побороть тягу к сладкому.

Часто причина тяги к "запрещенной" еде в виде конфет, печенья, тортиков, шоколадок, фастфуда и прочего очень простая - вы просто не добираете часть важных нутриентов из своего базового рациона.



Эксперт привела список из 10 продуктов для регулярного употребления, и вскоре, смотря на очередную сладость, вы будете думать "зачем я раньше все это ела!"

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эти продукты помогут сделать рацион полноценным и не срываться на вкусненькое. Вот они:

семена тыквы

зеленая чечевица

красный перец

брокколи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

черная смородина

корица

корень имбиря

зелень петрушки

квашеная капуста

кунжут

Также нутрициолог научила правильно подсчитывать, сколько калорий вам нужно в течение дня. Вычисляем минимальное количество калорий, которое необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности. Это будет наш "основной обмен".

А = вес в кг * 9.99

В = рост в см * 6.25

С = возраст в годах * 4.92

Основной обмен = А + В - С

После женщины из ОО вычитают 161, а мужчины добавляют 5.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Делаем поправку на уровень физической активности. Умножаем ОО на:

1.2 - если у вас сидячий образ жизни и нет спорта

1.5 - спорта нет, но много пешей ходьбы и домашних дел

1.6 - много двигаетесь по работе или спорт 3 часа в неделю

1.8 - много активности на работе и много спорта

1.9 и выше - спортсмены.

Вы можете сделать расчет для текущего и желаемого веса. Если лень заморачиваться - в среднем женщине надо примерно 2000 калорий, а мужчине - 2500.

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