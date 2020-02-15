От них толстеют? Диетолог развенчала мифы о популярных продуктах

Специалист по похудению Альбина Комиссарова уверена, что деление продукты на "полезные" и "вредные" - уже неправильный путь. К тому же, многие из них вовсе не так страшны для фигуры и здоровья, как многие считают. Диетолог уже "оправдала" сахар, соль и кофе, а теперь на своей странице в Instagram предложила рассмотреть еще несколько продуктов, которые есть практически на каждой кухне.

О них ходит ошибочное утверждение, что они вызывают полноту. Но так ли это?

Сливочное масло

У большинства худеющих оно ассоциируется со складками на боках. Но давайте думать разумно. В хорошем сливочном масле 82,5% жирности и 746 ккал. В оливковом масле 99% жирности и и 898 ккал. Но кто боится оливкового масла? Многие прямо с бутылки поливают им блюда. Так чем не угодило сливочное масло? Насыщенные жиры? Да. Но вред насыщенных жиров многократно был опровергнут и самое важное это баланс - больше потреблять ненасыщенных жиров, чем насыщенных. И в кусочке сливочного масла на хлеб или в кашу ничего страшного нет. Кстати, кокосовое масло тоже насыщенный жир.

Сливки

Стоит услышать слово сливки и сразу думаешь «ну конечно, это жирно очень». Но постойте, есть сливки в которых 10% жирности и если пить кофе со сливками(маленькие для кофе), то это 14 ккал в чашке. Также можно добавлять такие сливки иногда к еде. А то сметана 15% это ок, а сливки 10% ужас, ох уж эта логика.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Рис

Белый рис, какой ужас?!!! Никто не спорит, что бурый рис более полезен, чем белый, за счёт малой обработки. Но! Мне многократно приходится на приёме объяснять, что рис тоже может быть иногда гарниром. В 100 г отварного белого риса 120 ккал.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Попкорн

Мы привыкли считать, что это вредный снэк. Конечно, если это вариант из кинотеатра с большим количеством карамели, то это не самый здоровый продукт. Но сам по себе попкорн делается из цельного зерна, а значит, очень полезен и надолго насыщают. Делайте его дома или покупайте готовый без большого количества добавок.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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