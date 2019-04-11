Как точно начать худеть: лайфхак от диетолога

Эксперт назвала первый шаг на пути к стройной фигуре
Если вы вроде бы правильно питаетесь, а вес стоит на месте - нужно обратить внимание на вроде бы маленькие, но важные нюансы. Популярный диетолог Инна в своем Instagram назвала первый шаг, который точно поможет вам начать худеть.
По ее словам, очень важно начать вести пищевой дневник.
"Далеко не все готовы поменять питание и есть по указке диетолога. Хоть и понимают, что будет результат. Ко мне часто обращаются девочки, которые говорят, что "они на пп", а вес не уходит. Прошу описать свой день с питанием и .... ничего конкретного в ответ. А ведь для снижения веса важны НЮАНСЫ! И вот вам первый шаг к похудению: начните вести пищевой дневник! Или дневник питания, как не назвать а смысл один", - отметила специалист.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Она также перечислила правила, которых следует придерживаться при этом:
"И главна хитрость: не хитрить, есть все как обычно, не думая, что "это же надо записать". А то чистота эксперимента будет нарушена", - предупредила Инна.⠀⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
Что вы получите в итоге:
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