Сытость и энергия: диетолог назвала правила идеального завтрака

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, каким должен быть первый прием пищи для продуктивного дня

О том, что завтракать все же необходимо для здоровья и хорошего самочувствия, говорил уже не один эксперт в сфере похудения и правильного питания. Но каким именно должен быть первый прием пищи, чтобы наполнить вас энергией и дать сытость на несколько часов, при этом не навредя фигуре? Диетолог Лора Филиппова, которая ранее рассказала, можно ли похудеть без диет, только работая в спортзале, дала в Instagram практические советы на эту тему.

Правила идеального завтрака:

1. Завтракать идеально в течение часа после пробуждения.

Оптимальное время для завтрака с 7 до 9 утра. Мнение многих врачей – "не позавтракал вовремя, пропустил завтрак!". А значит и "не разбудил" обмен веществ.

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2. Завтрак должен быть такой, чтобы вы получали сытость на 3-4 часа.

Не наедаетесь кашей? Это потому, что ваш прием пищи не сбалансирован! Добавьте к каше полезные жиры (семена, орехи, масло, авокадо…) и легкий белок (яйцо, творог, птицу или рыбу), овощи, фрукты, ягоды – и вы ощутите совсем другой эффект! Будет и прилив энергии, и насыщение.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Кофе – не вариант для завтрака!

Его нельзя пить на голодный желудок. После завтрака, минут через 20-30 – пожалуйста, наслаждайтесь!

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Автор: Марина Настевич