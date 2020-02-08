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Сухофрукты при похудении: правила употребления от нутрициолога

Lite » Еда 08.02.2020 - 08:37
Сухофрукты при похудении: правила употребления от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, сколько в этих продуктах калорий

Сухофрукты многие считают полезным и не опасным для фигуры перекусом и заменой сладкому, однако на самом деле в них немало калорий. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, поделилась в своем Instagram рекомендациями о том, как правильно употреблять эти вкусняшки, если вы хотите похудеть.

Сухофрукты - это концентрированная версия фруктов. Они содержат в 3-4 раза больше калорий и сахара, чем их прародители фрукты. Например, калорийность 100 грамм свежего винограда 65 кал, а в 100 грамм изюма уже 264 кал.

Откуда же берутся калории в сухофруктах? Простая математика. При обезвоживании фрукты потеряли свой вес. И 100 гр. винограда превратились в 30 гр. изюма. А значит, что 100 гр. изюма будет содержать в 3 раза больше калорий, жиров и углеводов, чем виноград.

Сухофрукты при похудении: правила употребления от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Сушеные фрукты очень маленькие в объемах. Поэтому велик риск съесть лишних калорий.

Сухофрукты содержат высокую концентрацию фруктозы. А она, как известно, способствует скоплению в организме лишнего жира.

Сухофрукты почти не содержат белка, который дает сытость. Поэтому, перекусив сухофруктами, кушать захочется очень быстро.


У сухофруктов также есть показатель гликемического индекса - скорость, с которой углеводы попадают в кровь. Судя по этому показателю, самыми безобидными для фигуры считаются сушеные яблоки, чернослив, курага, инжир.

Несмотря на высокое содержание сахара и калорий, сухофрукты очень полезны.

Сухофрукты при похудении: правила употребления от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

К сожалению, купить настоящие сухофрукты в магазинах практически невозможно. Современные сухофрукты высушивают дегидринизацией, после чего большая часть витаминов теряется. Нередко их обдают сахарным сиропом для улучшения вкусовых качеств. Такие сухофрукты содержат сахар не меньше, чем шоколадные конфеты.

Рекомендации нутрициолога:

  • Исключать сухофрукты из рациона не стоит.
  • Выбирайте те, что имеют низкий гликемический индекс.
  • Старайтесь покупать сухофрукты непромышленного изготовления.
  • Ешьте их в небольшом количестве вместе с белковыми продуктами.

Ранее диетолог Надежда Пахирко рассказала, как обуздать постоянное чувство голода.

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