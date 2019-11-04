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Сухофрукты при похудении: диетолог поделилась ценными советами

Lite » Еда 04.11.2019 - 14:56
Сухофрукты при похудении: диетолог поделилась ценными советами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала критерии выбора качественных сухофруктов

В зимний период, когда свежие местные ягоды и фрукты недоступны и побаловать себя можно лишь привозными вариантами, пора обратить внимание на сухофрукты. Но чтобы они принесли лишь пользу и не навредили фигуре и здоровью, следует учесть важные нюансы при выборе. Каким сухофруктам отдать предпочтение и какое количество продукта стоит включить в рацион, рассказала диетолог Ольга Усенко, которая ранее представила программу-минимум для желающих быть в форме. Полезные советы она опубликовала на странице в Instagram.

Сухофрукты - актуальная тема особенно в моменты ограниченного количества фруктов и отличный вариант перекуса, если в меру и правильно их выбирать.

Перед тем, как купить сухофрукты, нужно узнать вымачивались ли они в чем-либо, ведь их могли поместить в сахарный сироп и тогда весь смысл теряется, а лишние калории обеспечены.

Сухофрукты при похудении: диетолог поделилась ценными советами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как не попасть на сухофрукты в сиропе?

Нужно покупать те варианты, которые НЕ БЛЕСТЯТ на прилавке и которые "НЕ КРАСИВЫЕ". Под "некрасивыми" подразумевается сморщенные и матового цвета. Матовая курага, матовые финики, матовый чернослив будут для нас приемлемее.

В день мы едим не более 50 гр. такой категории продуктов. И тогда (в этот же день, когда были сухофрукты) мы должны ограничить фрукты. Можно, конечно, и смешивать - немного того и немного того, но это сложнее для восприятия. Например: брать 150 гр. фруктов/ягод и 25 гр. сухофруктов.

Сухофрукты при похудении: диетолог поделилась ценными советами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Каким сухофруктам отдать предпочтение:

  • финики
  • курага
  • изюм
  • чернослив
  • яблоки
  • груша

Перед покупкой уточняйте все нюансы у продавца и выбирайте проверенные точки, где вам скажут правду.

К слову, диетолог Лора Филиппова рассказала о тонкостях ухода за кожей в период похудения.

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