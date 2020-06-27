Есть все и стройнеть: диетолог поделилась меню популярной кето-диеты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт привела пример меню для худеющих при кето-диете

Завтрак из бекона, яйца, зелени и чашечка кофе с топленым маслом? Почему бы и нет, даже, если вы худеете! А как же лишний вес и коррекция цифры на весах? Но это и есть рацион питания при кетогенной диете, которая пользуется не меньшей популярностью, чем интервальное голодание. Диетолог Ольга Безугла рассказала о меню при кето-диете и составила список допустимых продуктов.

На самом деле кето-диета (кетогенная диета)– кроме ограничений в потреблении углеводов, не имеет ограничений. Если в двух словах, то: кетогенная диета имитирует эффект голодания, заставляя тем самым организм вырабатывать кетоны и сжигать собственный жир, вместо углеводов. Поэтому в кетогенном рационе мы едим мало углеводов , зато больше жира, отсюда и отсутствие голода на кето-диете.

Итак, в зависимости от кето пропорции используемой Вами важно первое время мониторить соотношение и количество углеводов, и жиров.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

⠀Список продуктов для кето-диеты:

Вода

Белок : мясо, рыба, птица, субпродукты, морепродукты, яйца, мясные и рыбные консервы (но изучаем состав ), кисломолочные продукты допустимы, но иногда в пероид кетоадаптации могут быть исключены из рациона, грибы и бобовые (нут/ маш/ чечевица) тоже осторожно в период адаптации!

: мясо, рыба, птица, субпродукты, морепродукты, яйца, мясные и рыбные консервы (но изучаем состав ), кисломолочные продукты допустимы, но иногда в пероид кетоадаптации могут быть исключены из рациона, грибы и бобовые (нут/ маш/ чечевица) тоже осторожно в период адаптации! Углеводы: салатные листья, темно-зеленолистные листовые (кейл, шпинат, мангольд, свекольная ботва, руккола), сельдерей, белокочанная капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, спаржа, перец, петрушка, укроп, огурцы, не крахмалистые помидоры (черри, например), зеленый лук, редис, авокадо, оливки, цуккини, ферментированные овощи без сахара (кимчи, квашеная капуста, соленые или малосольные огурцы). Допускается употребление ягод: голубика, малина, ежевика согласно пропорции БЖУ.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жиры: кокосовое масло, кокосовое молоко и сливки, сливочное и топленое масло, жирные сливки, оливковое масло, масло авокадо, льняное масло, кунжутное масло, миндальное масло, масло авокадо, масло макадамии, жирные соусы только домашнего приготовления, орехи и семена льна, кунжута или тыквенные семечки и авокадо.

кокосовое масло, кокосовое молоко и сливки, сливочное и топленое масло, жирные сливки, оливковое масло, масло авокадо, льняное масло, кунжутное масло, миндальное масло, масло авокадо, масло макадамии, жирные соусы только домашнего приготовления, орехи и семена льна, кунжута или тыквенные семечки и авокадо. Напитки: вода, минеральная вода, чай и кофе без сахара, чай и кофе с маслом или жирным кокосовым молоком (бронекофе и бронечай).

В целом список достаточно прост, важно лишь верно все скомпоновать и получить грамотное кето.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Автор: Lite