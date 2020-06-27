Есть все и стройнеть: диетолог поделилась меню популярной кето-диеты

Эксперт привела пример меню для худеющих при кето-диете
Завтрак из бекона, яйца, зелени и чашечка кофе с топленым маслом? Почему бы и нет, даже, если вы худеете! А как же лишний вес и коррекция цифры на весах? Но это и есть рацион питания при кетогенной диете, которая пользуется не меньшей популярностью, чем интервальное голодание. Диетолог Ольга Безугла рассказала о меню при кето-диете и составила список допустимых продуктов.
На самом деле кето-диета (кетогенная диета)– кроме ограничений в потреблении углеводов, не имеет ограничений. Если в двух словах, то: кетогенная диета имитирует эффект голодания, заставляя тем самым организм вырабатывать кетоны и сжигать собственный жир, вместо углеводов. Поэтому в кетогенном рационе мы едим мало углеводов , зато больше жира, отсюда и отсутствие голода на кето-диете.
Итак, в зависимости от кето пропорции используемой Вами важно первое время мониторить соотношение и количество углеводов, и жиров.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
⠀Список продуктов для кето-диеты:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В целом список достаточно прост, важно лишь верно все скомпоновать и получить грамотное кето.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Автор: Lite