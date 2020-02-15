Для страсти и романтики: диетолог предложила список продуктов-афродизиаков

Эксперт рассказала, на что стоит налегать на романтическом свидании
Подогреть страсть и взаимное притяжение можно с помощью грамотного меню! Это вовсе не шутка, ведь некоторые продукты способны в разы усилить чувственность и обострить ощущения. Диетолог Наталья Самойленко, которая ранее поделилась эффективным методом устранения отеков, рассказала в Instagram о продуктах, разжигающих страсть.
Как только в древние времена не изощрялись и что только не ели, чтобы усилить романтические чувства! К счастью, сейчас не нужно поедать пироги с птичьими мозгами и собирать кровь летучих мышей, достаточно сохранить этот список продуктов:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀
Почему мы не можем отказаться от сладкого и что с этим делать: ответ диетолога
В особенный день позвольте себе утром немного черного шоколада, а вечером — устрицы с бокалом сухого вина. На этом алкоголя и хватит — это анафродизиак и в избытке он убьет всю страсть.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
К анафродизиакам также относятся табак, соя и лакрица. Мята, заменители сахара, чипсы и газированные напитки хоть и не обладают такими сильными анти-романтическими качествами, но от них перед страстным свиданием лучше воздержаться.
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