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Для страсти и романтики: диетолог предложила список продуктов-афродизиаков

Lite » Еда 15.02.2020 - 08:37
Для страсти и романтики: диетолог предложила список продуктов-афродизиаков
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, на что стоит налегать на романтическом свидании

Подогреть страсть и взаимное притяжение можно с помощью грамотного меню! Это вовсе не шутка, ведь некоторые продукты способны в разы усилить чувственность и обострить ощущения. Диетолог Наталья Самойленко, которая ранее поделилась эффективным методом устранения отеков, рассказала в Instagram о продуктах, разжигающих страсть.

Как только в древние времена не изощрялись и что только не ели, чтобы усилить романтические чувства! К счастью, сейчас не нужно поедать пироги с птичьими мозгами и собирать кровь летучих мышей, достаточно сохранить этот список продуктов:

  • Клубника;
  • Шоколад;
  • Красная икра;
  • Фуа-гра;
  • Трюфель;
  • Артишок. Древние греки считали, что артишок поможет зачать мальчика;

Для страсти и романтики: диетолог предложила список продуктов-афродизиаков

Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

  • Продукты, содержащие Омега 3 — авокадо и лосось;
  • Специи. Не бойтесь приправить еду куркумой или добавить розмарин;
  • Устрицы. Ходили слухи, что Казанова съедал на завтрак 50 устриц. А по одной из легенд, богиня любви Афродита возникла из раковины. С тех пор моллюски считаются священными, а жемчуг — магическим драгоценным камнем, помогающим в любви.

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В особенный день позвольте себе утром немного черного шоколада, а вечером — устрицы с бокалом сухого вина. На этом алкоголя и хватит — это анафродизиак и в избытке он убьет всю страсть.

Для страсти и романтики: диетолог предложила список продуктов-афродизиаков
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К анафродизиакам также относятся табак, соя и лакрица. Мята, заменители сахара, чипсы и газированные напитки хоть и не обладают такими сильными анти-романтическими качествами, но от них перед страстным свиданием лучше воздержаться.

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