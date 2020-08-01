Стоп, время: диетолог назвала аnti-age продукты

Мечты об изобретении эликсира вечной молодости посещали умы человечества с незапамятных времен, но создать такую формулу, увы, не удалось никому. Зато существуют продукты, которые помогут оттянуть старение и подарить коже упругость и красоту как можно надольше. О них на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Безула.

Специалист назвала топ-5 продуктов для преодоления молодости и красоты и поделилась полезны списком.

Брокколи. Этот овощ не только незаменимый продукт для стройного тела и красивой фигуры. Он заслуживает внимание всех женщин, так как играет роль в профилактике онкозаболеваний, в т.ч. рака молочной железы. Помимо этого брокколи содержит множество витаминов и микроэлементов, которые необходимы женскому организму. Это витамин С, фолиевая кислота, железо, кальции и калий. А за счет наличия клетчатки, организм начинает работать как по часам, налаживая механизм самого кишечника. Этот продукт способен сделать Вас моложе, благодаря сульфорафану, вещество которое нивелирует вред от конечных продуктов гликирования (КПГ).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Черника. Эта ягода самый настоящий борец с возрастом. Помогает коже оставаться гладкой и молодой, уменьшает появление морщин, благоприятно воздействует на память, нормализует повышенное давление и поддерживает активность двигательного аппарата.

⠀

Клюква. Богата витаминами, которые улучшают здоровье. Также многие врачи прописывают клюквенный сок тем пациенткам, которые страдают инфекциями мочеполового тракта.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Рыба жирных сортов. Она содержит жирные кислоты, которые обладают противовоспалительной активностью, имеют свое влияние на иммунитет, психоэмоциональное здоровье и гормональный фон. Также омега-3 жирные кислоты профилактируют возникновение заболеваний сердца и сосудов. И если хотя бы 2-3 раза в неделю употреблять такую рыбу, то можно существенно улучшить свое здоровье.

⠀

Авокадо. Общепризнанный anti-age продукт, содержит много полезных жиров, способствующих поддержке эластичности и увлажненности кожи. Также содержит вещества защищающие кожу от УФ-лучей, и не забываем о калие и витаминах Е и С.

Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус перечислила полезные свойства черники.