Стоит убрать из рациона: нутрициолог перечислила продукты, которые вызывают акне и угревую сыпь

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Нутрициолог с 10-летним стажем Надя Андреева все новогодние праздники не забывала писать, как не переедать и не "скатиться" с полезной диеты на сладости и майонез.

Потом она дала совет, как после праздников поддержать свою энергию и иммунитет при помощи правильного питания.

Также она уверена, что от правильности питания зависит и внешний вид челока. Оказывается, даже акне могут быть связаны с неправильным выбором продуктов. Кожа - зеркало того, что происходит внутри организма, считает Надя.

"Акне, экзема, сыпь и просто чувствительная кожа - это все признаки того, что нужно серьезно заняться своим питанием и пищеварением, а не пытаться замаскировать симптомы.

Акне или угри обыкновенные - одно из самых распространенных дерматологических заболеваний. Связано с избыточной продукцией кожного сала, воспалением как внутри, так и рядом с комедонами.

Основные причины угрей:

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта (пониженная кислотность, воспалительные процессы в кишечнике и т.д.).

Избыток продуктов в рационе, вызывающих воспаление (глютен, молочные продукты, рафинированные углеводы и сахар, шоколад, избыток Омеги-6).

Дефициты некоторых важных минералов и витаминов.

Гормональные нарушения.

Хронический стресс", - рассказала Андреева.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Специалистка добавила, что, чаще всего, появление акне - это комбинация нескольких причин.

Как продукты влияют на появление акне:

"Молоко повышает уровень ИФР-1, который увеличивает уровень андрогенов, которые приводят к увеличению выработки кожного сала.

Шоколад провоцирует гипергликемию и инсулинемию, которые усугубляют обыкновенные угри.

Масла с высоким уровнем Омега-6. Высокие уровни Омега-6 жирных кислот провоцируют воспалительные процессы в теле и приводят к увеличению количества угрей.

Влияние углеводов на акне

В Нью-Йорке было проведено исследование, в котором приняло участие 64 человека (32 без акне, 32 с умеренным/тяжелым акне). Участники с умеренным/тяжелым акне употребляли больше углеводов по сравнению с участниками без акне. У участников с умеренным/тяжелым акне концентрация инсулина и инсулин-подобный фактор роста I были выше, они имели большую резистентность к инсулину и более низкую концентрацию глобулина, связывающего половые гормоны, по сравнению с участниками без акне.

Все перечисленные факторы непосредственно влияют на появление и увеличение количества акне", - рассказала Андреева.

Напомним, нутрициолог рассказала, как часто нужно есть и в какое время дня.