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Стоит ли есть молочку при похудении: исчерпывающий ответ эксперта

Lite » Еда 12.03.2020 - 08:37
Стоит ли есть молочку при похудении: исчерпывающий ответ эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог рассказала, стоит ли употреблять молочные продукты худеющим

Молочные и кисломолочные продукты фигурируют в рационе большинства. Теорий относительно них ходит множество – одни утверждают, что есть молочные продукты взрослым людям не обязательно и даже вредно, другие же считают подобные рассуждения глупостью. А как же на самом деле обстоят дела? Нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала продукты, провоцирующие голод, рассказала в Instagram, стоит ли употреблять молочку при похудении.

В раннем детстве молоко для нас — единственный источник пищи. По мере роста организма потребность в молоке уменьшается. Изменяется работа кишечника и количество ферментов, необходимых для расщепления пищи.

Молоко содержит молочный сахар — лактозу, которую организму необходимо расщепить. Это происходит за счет фермента — лактазы. У маленьких детей её достаточно и проблем с перевариванием нет, но с возрастом количество лактазы уменьшается. И тогда лактоза в непереваренном виде поступает в толстый кишечник и становится источником питания для бактерий. Это приводит к образованию газов и вздутию. Но это только одна из причин почему молоко не рекомендуется пить взрослым людям.

Стоит ли есть молочку при похудении: исчерпывающий ответ эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мы чаще всего пьем коровье молоко. Если спросить фермеров, они вам скажут, как сильно отличается в размерах теленок, выросший на молоке и без него, ведь коровье молоко в своем составе содержит гормон роста. Если маленькому ребенку гормон роста в большом количестве не повредит, то реакция взрослого организма на высокий титр гормонов сегодня до конца неизвестна. Еще нет достоверных данных какие именно клетки отреагируют. Это могут быть и раковые клетки, и обычные клетки нашего организма.

Кисломолочные продукты при изготовлении подвергаются процессу брожения, поэтому они усваиваются легче.

Стоит ли есть молочку при похудении: исчерпывающий ответ эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Если вы решили отказаться от молока, то не забывайте о полноценном и сбалансированном питании. Чтобы обеспечить организм кальцием, употребляйте свежие фрукты и овощи. Особенно полезны при похудении зеленые овощи, они содержат еще и клетчатку. Также в рационе должны быть орехи, сухофрукты, цельнозерновые крупы, бобовые и морепродукты.

Конечно, есть и противоположные мнения, утверждающие, что молоко полезно и необходимо организму. Вы сами принимаете решение, какой теории придерживаться. Главное слушать свое тело.

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