ru
ua

Что не стал бы есть диетолог: продукты, которые лучше исключить из рациона

Новости » Еда   

Эксперт рассказала, что убрала из рациона своей семьи и вам советует

Диетолог-нутрициолог Елена Кален отметила, что для нее очень важно, что лежит у нее в холодильнике. Ведь от этих продуктов зависит здоровье семьи, наша работоспособность и эффективность. Так что эксперт, которая ранее назвала топ-5 продуктов, которые не стоит сочетать при похудении, на своей странице в Instagram рассказала, каких продуктов нет в рационе ее семьи. Она советует и вам исключить их.

1. Сладкая газировка

Я никогда не стану пить сладкие газированные напитки. Всего в одном стакане количество сахара в несколько раз превышает дневную норму. Искусственные красители способствуют возникновению рака, а фосфорная кислота, входящая в состав сладкой газировки, препятствует усвоению кальция, что ведет к заболеваниям зубов и костей.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

2. Батончики мюсли

Также не рекомендую употреблять батончики мюсли, они далеки от здорового питания. В них все те же утратившие свою пользу зерна, много сахара и искусственных красителей.

3. Подсолнечное масло

В своем рационе я не использую подсолнечное масло. Оно богато Омега-6, который мы и так получаем из других продуктов. Рекомендую заменить употребление подсолнечного масла на льняное, кукурузное, конопляное, рапсовое, рыжиковое и кунжутное. Они богаты Омега — 3, что куда важнее для нашего организма.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Ранее диетолог Лора Филиппова поделилась "золотыми" правилами здорового питания, которым может следовать каждый.

Принц Гарри все еще может претендовать на британский престол, несмотря на "Мегзит" Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" (фото)
Читать все новости