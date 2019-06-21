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Как справиться с "вечерним жором": диетолог дала эффективные советы


Эксперт по похудению рассказала, почему тянет поесть ночью и поздно вечером

Одолевающее после ужина чувство голода знакомо каждому. Когда уже противостоять желанию съесть что-то перед сном становится невыносимым, рука сама тянется к холодильнику, а "ночные дожеры" выливаются в лишние кило на талии и боках. Эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала в Instagram, почему хочется есть после ужина и как справиться с этим желанием без ущерба для фигуры.

Специалист озвучила причины возникновения зверского голода поздним вечером и ночью. По ее словам, скорее всего, из-за занятости вы пропускаете приемы пищи в течение дня. А те, что все-таки случаются, сложно назвать полноценными. Вечером, как следствие, возникает зверский аппетит, ведь организм старается добрать то, чего ему недодали в течение дня.

Обратная проблема - вы не едите после 6 вечера или увлекаетесь несбалансированными диетами. Результат будет тот же.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как избежать срывов после ужина и съесть лишнего поздно вечером?

  • У вас должны быть полноценные завтрак, обед и ужин плюс пара полезных перекусов с перерывами в 2,5-3 часа.
  • Проанализируйте рацион. Уделите внимание достаточности белков и сложных углеводов. Их переработка требует больше времени, поэтому чувство сытости сохраняется дольше.
  • Оцените калорийный дефицит. Максимально допустимый - 20% от нормальной дневной калорийности для желаемого веса. Если вы будете есть меньше, то срывы и зажоры - это просто вопрос времени.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Есть вечером необходимо. Полноценный ужин должен быть за 2,5-3 часа до сна, а за 40-60 минут - белковый перекус. Лучше всего подойдут маложирные кефир, йогурт, творог.  
  • Заранее продумывайте свой рацион, готовьте, раскладывайте еду по контейнерам, чтобы никакая занятость не заставила вас пропустить прием пищи или отделаться печенькой на бегу.
  • Проверьте баланс потребляемой воды. Поддерживайте норму 30-40 мл воды на 1 кг веса ежедневно. Жажда часто выдает себя за голод. 

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Вычистите свой холодильник и кухонные шкафы от пищевого мусора, чтобы не хватать первое, что попало под руку, вечерами за сериалами.

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