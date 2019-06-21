Как справиться с "вечерним жором": диетолог дала эффективные советы

Эксперт по похудению рассказала, почему тянет поесть ночью и поздно вечером
Одолевающее после ужина чувство голода знакомо каждому. Когда уже противостоять желанию съесть что-то перед сном становится невыносимым, рука сама тянется к холодильнику, а "ночные дожеры" выливаются в лишние кило на талии и боках. Эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала в Instagram, почему хочется есть после ужина и как справиться с этим желанием без ущерба для фигуры.
Специалист озвучила причины возникновения зверского голода поздним вечером и ночью. По ее словам, скорее всего, из-за занятости вы пропускаете приемы пищи в течение дня. А те, что все-таки случаются, сложно назвать полноценными. Вечером, как следствие, возникает зверский аппетит, ведь организм старается добрать то, чего ему недодали в течение дня.
Обратная проблема - вы не едите после 6 вечера или увлекаетесь несбалансированными диетами. Результат будет тот же.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как избежать срывов после ужина и съесть лишнего поздно вечером?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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