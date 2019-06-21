Как справиться с "вечерним жором": диетолог дала эффективные советы

Одолевающее после ужина чувство голода знакомо каждому. Когда уже противостоять желанию съесть что-то перед сном становится невыносимым, рука сама тянется к холодильнику, а "ночные дожеры" выливаются в лишние кило на талии и боках. Эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала в Instagram, почему хочется есть после ужина и как справиться с этим желанием без ущерба для фигуры.

Специалист озвучила причины возникновения зверского голода поздним вечером и ночью. По ее словам, скорее всего, из-за занятости вы пропускаете приемы пищи в течение дня. А те, что все-таки случаются, сложно назвать полноценными. Вечером, как следствие, возникает зверский аппетит, ведь организм старается добрать то, чего ему недодали в течение дня.

Обратная проблема - вы не едите после 6 вечера или увлекаетесь несбалансированными диетами. Результат будет тот же.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как избежать срывов после ужина и съесть лишнего поздно вечером?

У вас должны быть полноценные завтрак, обед и ужин плюс пара полезных перекусов с перерывами в 2,5-3 часа.

Проанализируйте рацион. Уделите внимание достаточности белков и сложных углеводов. Их переработка требует больше времени, поэтому чувство сытости сохраняется дольше.

Оцените калорийный дефицит. Максимально допустимый - 20% от нормальной дневной калорийности для желаемого веса. Если вы будете есть меньше, то срывы и зажоры - это просто вопрос времени.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть вечером необходимо. Полноценный ужин должен быть за 2,5-3 часа до сна, а за 40-60 минут - белковый перекус. Лучше всего подойдут маложирные кефир, йогурт, творог.

Заранее продумывайте свой рацион, готовьте, раскладывайте еду по контейнерам, чтобы никакая занятость не заставила вас пропустить прием пищи или отделаться печенькой на бегу.

Проверьте баланс потребляемой воды. Поддерживайте норму 30-40 мл воды на 1 кг веса ежедневно. Жажда часто выдает себя за голод.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вычистите свой холодильник и кухонные шкафы от пищевого мусора, чтобы не хватать первое, что попало под руку, вечерами за сериалами.

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