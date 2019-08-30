Только спокойствие! Диетолог перичислила продукты для крепких нервов

Питание может стать отличным помощником при стрессе и здорово укрепить нервную систему, помочь обрести спокойствие и душевное равновесие. Об этом на своей странице в Instagram заявила диетолог Наталья Кошкина, которая дала топ советов в помощь худеющим.

Эксперт пояснила, что заедая негативные эмоции и стресс, человек оказывается в ловушке. Сначала еда приносит кратковременную радость и облегчение, потом мы чувствуем вину, угрызение совести и опять заедаем. Это замкнутый круг.

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Нужно искать НЕпищевые способы борьбы с плохим настроением. А чтобы еда приносила спокойствие, работаем с эмоциональным перееданием.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что есть для спокойствия и какие витамины нужны нервной системе:

В1 - активизирует работу мозга, без него скапливается усталость, нарушается работа сердца. Витамин содержится почти во всех свежих овощах и фруктах, при нагревании быстро разрушается;

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В3 - содержится в печени, яичных желтках, мясе и рыбе, гречке, бобовых, орехах;



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

В6 - участвуют в выработке гормонов радости - серотонина и норэпинифрина, его прием полезен для борьбы с депрессивными расстройствами. Содержится в фисташках, семена подсолнечника, отрубях, чесноке, грецких орехах, фасоли, жирной рыбе;

В12 - его недостаток вызывает нарушение образования оболочек нерва, что приводит к снижению зрения, ухудшению памяти, хронической усталости, раздражительности. Содержится в печени, сердце, языке, мясе, рыбе, сыре.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важный момент! Витамины группы В лучше усваиваются с витамином С, который есть в цитрусовых, черной смородине, помидорах, болгарском перце, киви, яблоках, капусте, шиповнике. Поэтому в блюдах старайтесь сочетать витамины В и С.

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