Спать и худеть: диетологи раскрыли секрет, как сон влияет на наш вес

Диетологи рассказали, как сон влияет на наш вес (фото: pixabay)

Продолжительность и качество сна непосредственно связаны с нашим весом, считают диетологи. Они говорят, что при недостатке сна нарушается баланс веществ, отвечающих за чувство голода и сытость, нарушается метаболизм

О том, как сон влияет на вес человека рассказали в Instagram "Клиника Диетологии Натальи Самойленко".

Как сон влияет на наш аппетит

"Наш аппетит контролируется такими нейромедиаторами, как лептин и грелин.

Грелин сигнализирует "хм, пора уже и поесть, не думаешь?", а лептин скрещивает руки, указывая "все, я сыт", - говорится в сообщении.

Учеными же было доказано, что люди, которые спали 4 часа в день, имеют уровень грелина выше, чем те, кто спал 10 часов. При регулярном недосыпании баланс лептина и грелина в организме нарушается, что приводит к перееданию, и, как следствие, - к лишнему весу.

Также было доказано, что пониженный сон влияет на выбор пищи и способ восприятия пищей мозга. Как правило, невыспавшиеся люди увеличивают потребление калорий на 22% и выбирают продукты, богатые углеводами, по сравнению с теми, кто высыпается.

Плохой сон нарушает регуляцию обмена веществ

Существует такой термин, как "скорость обмена веществ в покое"? То есть, пока мы спим, наш организм сжигает определенное количество калорий. Это зависит от пола, возраста, мышечной силы. И нарушение сна снижает этот показатель, что чревато диабетом второго типа и ожирением.

"Когда мы употребляем пищу, наш организм выделяет инсулин - гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови, транспортируя его к клеткам.

Однако потеря сна до 4 часов вместо 8 может ухудшить реакцию нашего организма на него, снижая чувствительность клеток, то есть делая их впоследствии инсулинорезистентными", - говорят диетологи.

Нарушение сна снижает физическую активность

Когда мы мало спим, наша активность снижается, соответственно, организм может не успевать сжигать потребленные за день калории и вес будет медленно, но верно повышаться. Кроме того, при недостатке сна уменьшается количество мышечной ткани.

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