Как сохранить лицо при похудении: диетолог дала ценные советы

Часто после похудения "новое" лицо с впавшими щеками и отсутствием упругости кожи совершенно не радует. Но как же попрощаться лишними кило без ущерба для внешнего вида? Диетолог-нутрициолог Анна Лысенко в Instagram рассказала, у кого может возникнуть данная проблема и как ее предотвратить.

Эксперт поясняет, что при похудении жир уходит со всего тела - подкожный и на внутренних органах. Исчезает он в последнюю очередь с проблемных зон - у кого-то это бедра, у кого-то живот, а у кого-то верх тела (спина и руки).

Есть разные формы лица. Если оно круглое - то щеки будут всегда, даже при весе в 50 кг. Если лицо худенькое, с острыми скулами, то часто даже + 20-30 лишних кг не бросаются в глаза. В процессе похудения жир уйдет и из-под кожи лица, и если его не поддерживать, то оно обвиснет, если вам 30 лет и более.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кто находится в группе риска?

Люди с плохой осанкой. Сутулые и/или с наклоном шеи вперед.

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Люди с проблемами прикуса - дистальный, глубокий прикус, узкая челюсть. Даже если зубы белые и ровные, но видно только, например, 6 зубов в ряд, то значит, челюсть узкая, а это значит, что нужно ортодонтическое лечение.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Потеря тургора кожи - так бывает при быстром похудении. Помните, что жировые клетки (адипоциты) - это "мешочки". Жир ушел - мешочек остался пустым. Кожа обновляется медленнее, чем уходит жир, так что спешить не надо. Худеть желательно на 3-4 кг в месяц, не более! Параллельно поддерживать лицо у косметолога, например, массажем с микротоками, ручным массажем, лазерными процедурами.

Но на первом месте идет осанка и работа с тургором кожи - насколько ваше лицо пастозное, спина скрюченная, брыли и второй подбородок будут вашей проблемой даже в 28-30 лет!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Еще лайфхак - после похудения питаться на поддержание и набирать массу, тело останется стройным, а немного жира "вернется" в лицо.

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