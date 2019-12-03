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Как снизить калории в вашем рационе: диетолог поделилась секретами

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Эксперт раскрыла несколько полезных хитростей для худеющих

Некоторые женщины не хотят заниматься своим весом только потому, что их пугает подсчет калорий. Им кажется, что это так сложно, и они никак не разберутся. Они плачут, жалуются на здоровье, которое уже изрядно подорвано лишними кг, но никак этот страх пересилить не могут. Диетолог Кристина Шереметьева, которая ранее рассказала, как справиться с вечерним аппетитом, поделилась на своей странице в Instagram полезными хитростями, которые помогут уменьшить потребление калорий без утомительных подсчетов.

Эксперт отметила, что калории необходимо считать только в начале, когда перестраиваем наши пищевые привычки. Потом вы все сами определяете "на глазок", и даже интуитивно ощущаете, что нужно, сколько и когда есть и пить.

Как снижать калораж без всякого подсчета калорий:

1. Больше овощей. Замените половину гарнира (каши, макароны, картофель – углеводы) овощами (салаты, зелень, и любые овощи кроме свеклы, моркови). Они объёмные, займут больше места в желудке, содержат клетчатку, что важно для хорошей работы кишечника. Еда получится менее калорийной, но более сытной.



Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Молочные продукты небольшой жирности. Если вы нормально переносите молочку, отдавайте предпочтения продуктам с небольшой жирностью. Откажитесь от глазированных сырков. Это уже не просто творог в шоколаде, а полноценный высококалорийный десерт. Выбирайте творог 2-5% жирности.

3. Диетическое мясо. Телятина, индейка, курица, кролик – диетическое мясо. В нём меньше жира и больше белка. Оно даст больше сытости и принесёт больше пользы мышцам. И в нём меньше калорий.

Иллюстративное фото (pexels.com)


4. Распылитель для масла. В 1 чайной ложке растительного масла примерно 45 ккал. Но мы об этом постоянно забываем, не учитываем эти калории. Рекомендую использовать распылитель для масла. Буквально 2 пшика на сковороду, и блюдо будет готовиться точно также, как и раньше, только с меньшим количеством масла. 3г масла и 30г масла – согласитесь, есть разница. И плюс - это экономно. Можно использовать сковородки с антипригарным покрытием, это еще больше поможет снизить кол-во масла в вашем рационе.

5. Яичные белки. Готовить омлет можно с меньшим количеством желтков, используя больше белков. 1-2 желтка будет достаточно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

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