Снижают вес и улучшают пищеварение: диетолог поделилась списком ценных продуктов для здоровья

Эксперт рассказала, где "прячутся" полезные пробиотики
Пробиотики – это не только "друзья" крепкого иммунитета и хорошего пищеварения, но и отличные союзники в борьбе с лишним весом, утверждают специалисты. Диетолог Ольга Безугла, которая ранее озвучила основы бюджетного здорового рациона, в Instagram поделилась списком пробиотических продуктов, которые станут настоящем кладезем ценных веществ и профилактикой многих заболеваний.
Пробиотические продукты? Что это и зачем используем? Пробиотичекая еда ценна тем, что содержит живые микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности: витамины, минералы, органические кислоты и другие компоненты с повышенной биодоступностью благодаря процессу ферментации (брожения), который уже давно используется для сохранения срока годности, вкуса, текстуры и функциональных свойств пищевых продуктов.
Для чего нужны? Все это пища для нашего кишечника (точнее микробома), а если учесть весь список того, на что он влияет, то мы пронимаем, как важно его правильно кормить. Ведь регулярное употребление ферментированных продуктов улучшает здоровье ЖКТ, снижает риск многих хронических заболеваний, помогает в снижении веса и т.д. Итак, что относим к пробиотическим продуктам?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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