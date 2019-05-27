Сладости и старение: диетолог рассказала о влиянии сахара на красоту

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, как сахар влияет на состояние кожи и организма

Сладости в неумеренных количествах способны не только испортить фигуру, но и существенно повлиять на состояние кожи. Молодость и красота напрямую зависят от количества употребляемых сладостей, утверждает в Instagram диетолог Тиана Филкова.

Эксперт уверяет, что к сладким лакомствам в рационе стоит подходить взвешенно и обдуманно. Она советует обратить внимание на полезные сладости вроде органических сухофруктов/фруктов/ягод и блюд из них.

В их составе есть и витамины, и минералы, и здоровое удовольствие. Но обязательно делайте это с умом, понимая, что высокая концентрация сахара навредит вам и приведет к гормональным нарушениям и к преждевременному старению.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме этого, у сладостей есть еще одно неприятное свойство: они блокируют рецепторы клеток, отвечающие за усвоение витамина С. Мало того, что витамин С - это нужный нам антиоксидант, который борется со свободными радикалами. Но еще этот витамин играет ключевую роль в правильно образовании коллагена, а также стимулирует собственную выработку коллагена организмом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Именно коллаген отвечает за гладкую кожу и заживление ранок. Поэтому если у вас рыхлая кожа, морщинки и неровности кожи, то первым делом попробуйте жизнь без сладостей. "Всего месяц - и результат в зеркале вас приятно удивит", - утверждает диетолог.

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