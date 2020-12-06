Сладкая жизнь: диетолог научила выбрать правильные сладости для детей

Диетолог перечислила полезные сладости для малышей
Дети обожают сладости, мы это знаем и часто используем сладкое в качестве поощрения и похвалы: за хорошее поведение, за оценки в школе или просто закармливаем конфетами "от большой любви". Такие проявления заботы детям, к сожалению, только вредят и могут сделать "медвежью услугу" для здоровья в будущем! Но, это не значит, что десерт детям нельзя совершенно никаких. Диетолог Анна Белокоз перечислила в Instagram сладкие табу для детей и рассказала чем их заменить.
Однозначно отказываем детям в кондитерских изделиях промышленного производства:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Этот список можно продолжать бесконечно, поскольку кондитерские прилавки в супермаркетах ежедневно пополняются чем-то новеньким и привлекательным. Более полезные варианты сладостей для детей:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Следите за надписями на этикетках! Продукты должны иметь максимально простой и понятный вам состав. Лучше всего, когда вы делаете сладости самостоятельно и точно знаете, что ест ваш ребенок.
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Кстати, диетолог Ева Шишова перечислила три причины безудержной тяги к сладкому.