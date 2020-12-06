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Дети

Сладкая жизнь: диетолог научила выбрать правильные сладости для детей

Автор: Lite

Диетолог перечислила полезные сладости для малышей

Дети обожают сладости, мы это знаем и часто используем сладкое в качестве поощрения и похвалы: за хорошее поведение, за оценки в школе или просто закармливаем конфетами "от большой любви". Такие проявления заботы детям, к сожалению, только вредят и могут сделать "медвежью услугу" для здоровья в будущем! Но, это не значит, что десерт детям нельзя совершенно никаких. Диетолог Анна Белокоз перечислила в Instagram сладкие табу для детей и рассказала чем их заменить.

Однозначно отказываем детям в кондитерских изделиях промышленного производства:

  • печенье, крекеры
  • пироги, кексы, маффины, пончики, пирожные, торты
  • смеси для блинов
  • конфеты, шоколадки (особенно молочные и с разными сладкими наполнителям)
  • шоколадные напитки
  • хлопья для завтрака
  • сладости, в состав которых входят заменители сахара, особенно синтетические (сахарин, цикламат натрия).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Этот список можно продолжать бесконечно, поскольку кондитерские прилавки в супермаркетах ежедневно пополняются чем-то новеньким и привлекательным. Более полезные варианты сладостей для детей:

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  • овсяное печенье, приготовленное вами
  • домашние батончики с сухофруктами, семечками (льна, кунжута), орехов (кроме арахиса и кешью)
  • домашний йогурт
  • фрукты и сухофрукты
  • домашнее фруктовое или молочное желе
  • лукум, зефир, пастила
  • щербет, фруктовое мороженое

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Следите за надписями на этикетках! Продукты должны иметь максимально простой и понятный вам состав. Лучше всего, когда вы делаете сладости самостоятельно и точно знаете, что ест ваш ребенок.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как похудеть во сне.

Кстати, диетолог Ева Шишова перечислила три причины безудержной тяги к сладкому.

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