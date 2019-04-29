Шоколад при похудении: диетолог перечислила плюсы лакомства

Горький шоколад – именно тот продукт, который имеет массу положительных свойств. Его можно употреблять при похудении и даже извлечь огромную пользу для организма. Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Марина Мороз.

В составе натурального черного шоколада есть полезные вещества, которые помогают правильно функционировать органам и системам. Кроме того, продукт содержит большое количество магния, а также витаминов В1 и В2.

Шоколад является источником теобромина, обладающего стимулирующим воздействием на сердечный мускул и нервную систему. Но, в этом теобромин уступает кофеину в десять раз.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Содержание липопротеиновых соединений высокой плотности позволяет нормализовать баланс холестерина. Стимулируется работа кишечного тракта.

Горький черный шоколад уменьшает риск развития резистентности к инсулину. Именно резистентность к инсулину является причиной набора лишнего веса вплоть до развития ожирения.⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀

Кишечная микрофлора человека, прежде всего Bifidobacterium, прекрасно ферментирует катехин и эпикатехин и превращает их в молекулы, имеющие значительную противовоспалительную активность.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Черный шоколад снижает стресс. Шоколад (все те же самые флавонолы в его составе) представляет собой один из немногих продуктов питания, обладающих противотревожной активностью.

Оказалось, что многие производители лакомства устраняют из шоколада флавонолы, которые во многом и определяют его пользу, но имеют горький вкус. Это помогает улучить вкусовые характеристики, но делает продукт практически бесполезным.

К подобным ухищрениям прибегают не только производители сладкого молочного шоколада, который к полезным продуктам питания не имеет никакого отношения, но и те, кто производит черный шоколад. Поэтому если вы едите шоколад, чтобы поправить здоровье, помните, что при похудении полезен только горький шоколад.

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