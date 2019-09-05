Шоколад при похудении: диетолог ответила на волнующие вопросы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказала всю правду о шоколаде

Вокруг вопроса об употреблении шоколада в период похудения ходят легенды. Одни специалисты советуют исключить сладость, другие – выбирать и употреблять с умом. Экксперт по правильному питанию Катя Медушкина, которая перечислила последствия жира на животе, рассказала, как правильно вырать шоколад и какую дневную норму лакомства можно употреблять без вреда для фигуры.

Чем лучше качество шоколада, тем ярче его вкус и больше полезных свойств в нем сохранено.

В состав какао входят флавоноиды — антиоксиданты, которые повышают сопротивляемость организма к внешним вредным факторам и влияют на производство окиси азота, существенно улучшающей кровоток.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Полифенолы в составе лакомства благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Содержащаяся в шоколаде аминокислота триптофан стимулирует выработку в нашем организме эндорфина - гормона удовольствия. Кофеин тонизирует. Фенилэтиламин стимулирует работу мозга.

Темный или молочный? Берем черный шоколад с содержанием какао >60%. Главные его компоненты — это тертое какао (или порошок) и какао-масло, в нем почти нет сахара. Именно поэтому мы можем себе его позволить. Но помните, что все равно это не диетический продукт, а альтернатива другим сладостям.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белый и молочный шоколад лучше обходить стороной. В них присутствует максимальное количество сахарной пудры и синтетический ванилин. Простые углеводы быстро откладываются на ваших боках и провоцируют аппетит.

Обращайте внимания на жиры и масло в составе. Натуральное масло какао дорогое и капризное в хранении, поэтому часто производители заменяют его дешевыми аналогами - модифицированными жирами (транс-жирами, маргарином или пальмовым маслом), канцерогенный эффект которых доказан уже многими исследованиями.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И самый важный вопрос - сколько? Можно съедать 15 граммов в первой половине дня через 10-20 минут после основного приема пищи. Обратите внимание - шоколад мы не жуем, а рассасываем. Одной дольки горького шоколада без сахара вам хватит на несколько минут удовольствия.

Напомним, что диетолог Наталья Макиенко перечислила продукты для красивой кожи.