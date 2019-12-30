Сервировка и посуда: диетолог поделилась секретными способами перехитрить аппетит на праздник

Новогодняя ночь полна не только волшебства, но и гастрономических соблазнов, ведь столы ломятся от вкусных и калорийных блюд, а рука сама тянется за еще одним кусочком лакомства. Да и с алкоголем в праздник надо быть аккуратнее и придерживаться основных правил употребления спиртных напитков, чтобы утро 1 января выдалось добрым. А о том, к каким хитростям стоит прибегнуть худеющим во время подготовки к новогодней ночи рассказала на странице в Instagram диетолог Кристина Лобановская.
Вот сидишь на правильном питании или на диете и тут - Новый Год! Салаты ведрами, алкоголь 4-5 дней подряд. Что делать? Праздновать, но разумно.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Топ-4 секретных способа не сорваться в новогоднюю ночь:
- Не ходите голодными перед праздником. Кушать нужно часто, маленькими порциями, а также пить много чистой воды. Соблюдайте здоровое питание: кисломолочные нежирные продукты, отварное или запеченное мясо, рыба, а также много овощей и фруктов должны быть в обычном ежедневном рационе.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Пальчики оближешь: диетолог поделилась рецептами вкусных низкокалорийных новогодних блюд
- Украшение и сервировка стола. Вы должны понимать, что не только елка и гирлянда на окне считается атрибутом праздника, но и то, в каком виде подаются блюда. На тарелках выложите нарезанные овощи в форме елочки, или вырежьте из помидоров красивые цветы. Используйте такие украшения также при подаче салатов, гарниров и других блюд. Самым используемым материалом пусть служит свежая зелень. Чем больше, тем лучше.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Ставьте маленькую посуду на стол. Чем меньше тарелочка, тем меньше будут порции. Это поможет визуально увеличить количество находящейся в ней пищи и не переедать. Используйте свечи, бусины, маленькие бантики. Они будут создавать праздничную атмосферу еще больше.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Готовьте правильные блюда. На сегодняшний момент существует множество альтернатив надоевшему жирному Оливье, селедке под шубой и другим салатам. Сделайте канапе с красной рыбы, салат Капрезе, овощные и фруктовые салаты. Большинство таких салатов заправляются оливковым маслом, натуральным несладким йогуртом или нежирной сметаной. Также используются в них морепродукты, сыр различных сортов и нежирное мясо индейки или курицы.
Ранее диетолог Ольга Усенко дала совет, как питаться перед новогодним застольем и подготовить организм к праздничной ночи.