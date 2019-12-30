Сервировка и посуда: диетолог поделилась секретными способами перехитрить аппетит на праздник

Новогодняя ночь полна не только волшебства, но и гастрономических соблазнов, ведь столы ломятся от вкусных и калорийных блюд, а рука сама тянется за еще одним кусочком лакомства. Да и с алкоголем в праздник надо быть аккуратнее и придерживаться основных правил употребления спиртных напитков, чтобы утро 1 января выдалось добрым. А о том, к каким хитростям стоит прибегнуть худеющим во время подготовки к новогодней ночи рассказала на странице в Instagram диетолог Кристина Лобановская.

Вот сидишь на правильном питании или на диете и тут - Новый Год! Салаты ведрами, алкоголь 4-5 дней подряд. Что делать? Праздновать, но разумно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-4 секретных способа не сорваться в новогоднюю ночь:

Не ходите голодными перед праздником. Кушать нужно часто, маленькими порциями, а также пить много чистой воды. Соблюдайте здоровое питание: кисломолочные нежирные продукты, отварное или запеченное мясо, рыба, а также много овощей и фруктов должны быть в обычном ежедневном рационе.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пальчики оближешь: диетолог поделилась рецептами вкусных низкокалорийных новогодних блюд

Украшение и сервировка стола. Вы должны понимать, что не только елка и гирлянда на окне считается атрибутом праздника, но и то, в каком виде подаются блюда. На тарелках выложите нарезанные овощи в форме елочки, или вырежьте из помидоров красивые цветы. Используйте такие украшения также при подаче салатов, гарниров и других блюд. Самым используемым материалом пусть служит свежая зелень. Чем больше, тем лучше.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ставьте маленькую посуду на стол. Чем меньше тарелочка, тем меньше будут порции. Это поможет визуально увеличить количество находящейся в ней пищи и не переедать. Используйте свечи, бусины, маленькие бантики. Они будут создавать праздничную атмосферу еще больше.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Готовьте правильные блюда. На сегодняшний момент существует множество альтернатив надоевшему жирному Оливье, селедке под шубой и другим салатам. Сделайте канапе с красной рыбы, салат Капрезе, овощные и фруктовые салаты. Большинство таких салатов заправляются оливковым маслом, натуральным несладким йогуртом или нежирной сметаной. Также используются в них морепродукты, сыр различных сортов и нежирное мясо индейки или курицы.

Ранее диетолог Ольга Усенко дала совет, как питаться перед новогодним застольем и подготовить организм к праздничной ночи.