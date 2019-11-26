Секреты идеального завтрака: диетолог поделилась важными замечаниями

Эксперт указала на нюансы первого приема пищи за день
Правильный завтрак – это не только залог хорошего начала дня, но и стройной фигуры. Именно поэтому так важно с толком организовать первый прием пищи, а как это сделать и на что обратить внимание рассказала диетолог Лора Филиппова, которая ранее научила готовить "горячие перекусы" для зимнего времени года. Теперь же на странице в Instagram она поделилась правилами приготовления сытного и здорового первого за день приема пищи.
Эксперт перечислила составляющие идеального завтрака. Она указала, на какие важные моменты следует обратить внимание.
Топ основных правил идеального завтрака:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Маленький и легкий завтрак может провоцировать переедание во второй половине дня. Плотный завтрак намного лучше и полезнее, чем плотный ужин. Большая часть калорий - в первую половину дня.
Идеальная схема: каша из цельного зерна + овощи, зелень (или ягоды, фрукты) + полезные жиры (масло, орехи, авокадо) + немного белка (яйцо, рыба, сыр, легкое мясо, творог).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Попутно диетолог поделилась рецептом вкусного и сытного завтрака – ленивые вареники.
Понадобится:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Способ приготовления:
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