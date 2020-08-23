Секрет стройности Деми Мур и Бейонсе: раскрыта специальная диета

Программа Master Cleanse, которая также известна как лимонадная диета, хоть и позволяет очень быстро скинуть лишние килограммы, но в ней есть риски для здоровья. Цель данной программы - вывести токсины из организма, и похудеть. При этом используется не простой лимонад, а который приготавливается по особенному рецепту.

Данная методика похудения полностью запрещает употреблять твердую пищу. Продолжительность такой диеты составляет около десяти дней. В течение этого времени необходимо пить лимонад, который состоит из воды, свежевыжатого лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца. При этом его нужно пить 6-12 раз в день. Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, во время данной диеты необходимо каждое утро пить литр теплой воды. Но это должна быть не просто вода, нужно добавить две кофейных ложечки нейодированной соли. Это позволит устранить токсины, которые собираются в ободочной кишке. При этом вечером необходимо лишь выпить одну чашку чая из кассии.

Данный способ похудения был разработан еще в 40-х годах Стэнли Берроузом и описанный им в книге "The Master Cleanse". Эта диета всегда пользовалась популярностью среди звезд, включая Деми мур и Гвинет Пэлтроу.

К примеру, Бейонсе использовала ее во время подготовке к съемкам фильма "Девушки мечты". За две недели она сбросила 10 килограмм, правда потом негативно отзывалась об этой экстремальной программе.

Гвинет Пэлтроу рассказала, что после лимонадной диеты у нее начались галлюцинации. Также она предупредила женщин о том, что после такой диеты может нарушится обмен веществ, что приведет к набору веса в будущем.

Учитывая ограничения, которые подразумевает данная программа похудения. Белки, жирные кислоты, минеральные соли – все эти элементы, необходимые для нормальной работы организма, отсутствуют в меню Master Cleanse. Их дефицит рискует вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому во время диеты могут возникнуть такие симптомы, как усталость, дрожь в теле, головокружение и нарушение ясности ума.

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