Саша Грей показала свой украинский борщ. Клопотенко оценил

В своем блоге в Youtube девушка опубликовала процесс приготовления борща.

"Борщ – это украинский суп, но очень распространен в русской и украинской кухне", – говорит актриса.

Девушка установила две камеры и стала демонстрировать, как она нарезает ингредиенты и готовит знаменитый славянский суп. В конце она отведала получившееся блюда – результат ее более чем устроил.

В комментариях в Facebook под ссылкой на новый выпуск в блоге кулинарные способности актрисы решил оценить и знаменитый украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Саша, у тебя все отлично, но борщ – это украинское блюдо", – написал в комментариях Клопотенко.

Некоторые же отметили, что рецепт приготовления борща, продемонстрированный Сашей, не является традиционным.

Скриншот (facebook.com/SashaGrey)