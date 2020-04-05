Сахар и похудение: диетолог развенчала популярные мифы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала об особенностях употребления сладкого в рационе худеющих

Сахар - самое большое "но" в похудении каждой женщины. Тема всегда актуальна, но успела обрасти мифами. Диетолог Виктория Кляуз, которая ранее рассказала, чем можно заменить вредную еду, на своей странице в Instagram решила рассмотреть самые популярные из них и раскрыть, где правда, а где вымысел.

Топ мифы о сахаре при похудении:

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Мозгу нужна "глюкозка"

Топовое оправдание моих пациентов, у которых на 3-4 день пп начинается "сахарная ломка". Верно, мозгу нужна глюкоза - постоянно. Поэтому в клетках есть специальные рецепторы, которые "в любом случае" получают свою порцию сахара - независимо от того спите вы, "умственно работаете" или нервничаете.

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Надо убирать не только сахар, но и фрукты с молочкой

Магазинные сахара, которые добавлены в еду промышленным путем - всегда в избытке и вредны. Фруктоза в яблоке или лактоза в стакане молока - не очень повлияет на ваше похудение. Не забывайте, что природные сахара находятся в "компании" микроэлементов, витаминов и клетчатки. Поэтому, исключив фрукты и молочку, вы лишаете себя и полезностей.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Убрала сахар и все?

Исходная ошибка многих- уменьшить основную порцию в два раза, чтобы был десерт. Когда же десерты исключаются - то остается голод и "я как бы не наелась, чего-то не хватает". Голод можно терпеть пару дней-неделю, а потом будет срыв на тот же сахар. Поэтому не забывайте о белке и полезных жирах.

Если есть много сахара - будет сахарный диабет

Не совсем так. Избыток сахара приводит к накоплению жира, а лишний вес способствует нарушению углеводного обмена и появлению сахарного диабета. Но существует и ряд других факторов.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Вместо сахара можно использовать заменители

Можно, но заменив один сахар на "другой", вы не избавитесь от сахарной "зависимости". Это самообман. А вот если постепенно уменьшать количество и в итоге полностью убрать сахар, то пользы будет больше. Ведь в таком случае даже на "утоление сахарной тяги" вам понадобится гораздо меньше, чем во времена - когда вы использовали сахарозаменители. Вашим рецепторам будет достаточно буквально небольшого кусочка сладости.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Вместо сахара можно использовать сироп агавы, мелассу, патоку, кукурузный сироп, мед

Можно - но это тот же сахар. Это далеко не "бескалорийные" продукты, во всем должна быть мера.

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Если убрать сахар - то можно похудеть

Начинать нужно с промышленных сахаров, минимизировать или исключить их полностью. Часто только благодаря этому возможно похудеть. Но иногда нужен полный пересмотр питания и выход на абсолютно другой рацион.

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