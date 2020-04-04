Режим дня и питание на карантине: диетолог указала на важные нюансы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала советы, как правильно организовать день в период карантина

Карантин вносит изменения в привычное времяпровождение каждого, но этот период важно провести правильно, с пользой для здоровья. Важно придерживаться правил, которые помогут правильно организовать время и сформировать здоровый режим дня. Диетолог Лора Филиппова рассказала в Instagram о важных составляющих каратинных будней и режиме питания в период самоизоляции.

Лень - это, конечно, неплохо, но в разумном количестве. Режим дня и питания очень важен для слаженной работы нашего организма, баланса гормонов и хорошего самочувствия. Поэтому следует придерживаться правильного режиме даже на карантине:

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Наладьте сон

Не стоит на карантине превращаться в 100% сову! Ложитесь спать до 23:00-23:30 и вставайте до 8:00-8:30. Очень лояльный график, правде же? Нормальный сон по биологическим часам - это красивая кожа, энергия, адекватное пищевое поведение.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Режим питания

Организм любит, когда мы предсказуемы! Тогда он максимально эффективен. Сейчас у вас нет отмазок, почему вы не можете есть по часам. Составьте себе режим. Учитывайте, что оптимально минимальные перерывы между едой - 3-3,5 часа.

Завтрак - в течении часа после пробуждения

Ужин - за 3-4 часа до сна, но не позже 20:00

Обед - на экваторе дня.

Если не можешь не жевать - запланируй перекус. Один или 2 максимум, но не больше!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не стоит забывать, что иммунитет – это также здоровая пищевартительная истема и кишечник. Микрофлора кишечника способна влиять на то, какие продукты нам хочется съесть, как часто, провоцировать на сладенькое и даже может управлять нашим настроением. Качественное питание + физическая активность + достаточно воды = здоровый микробиом.

Много простых сахаров и сильно обработанной пищи + мало клетчатки и воды + недостаток физической активности = плохая микрофлора и сниженное качество жизни. Чтобы оздоровить микрофлору кишечника, понадобиться от 2-3 месяцев и до года.

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