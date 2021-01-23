Рецепт идеального салата для похудения от стройной украинской певицы: ешьте с пользой

Популярная украинская певица Оля Цибульская, которая во время карантина похудела почти на 14 кг, поделилась оригинальным рецептом салата, который поможет разгрузить организм и сбросить лишние килограммы.
"Сегодня мы приготовим блюдо, которое немного разгрузит нас после всех рождественских праздников. Это один из тех салатов, который помогает держать себя в форме, ведь на 100 граммов блюда буквально 124 калории", – комментирует Оля Цибульская в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".
Для салата по рецепту звезды понадобятся:
Чтобы повторить любимое блюдо Цибульской, нужно:
Готовый салат выложить на тарелку и украсить остатками тертого сыра и красной икрой. Ешьте с пользой для здоровья и фигуры!
Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)
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