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Как разучиться заедать стресс: советы диетолога

Пятница 14 августа 2020 14:42
Как разучиться заедать стресс: советы диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт поделилась рабочей схемой, которая поможет не заедать эмоции

Понервничали – поголодайте! Еда во время неприятного или эмоционального разговора, сразу после того, как понервничали или испытали сильный эмоциональный всплеск, и даже сразу после тренировки – во вред, утверждает диетолог Наталья Макиенко, которая поделилась действенной схемой, как отучиться заедать стресс.

Во время напряжения, волнения, стресса у нас меняются жизненно важные показатели: частота сердечных сокращений, кровяное давление, частота дыхания, температура. Нагрузка на организма увеличивается, и нужно время для восстановления.

Попытки нарушения гомеостаза (постоянства внутренней среды) происходят бесконечно, но организм справляется – просто понадобится время.

Как разучиться заедать стресс: советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Взаимосвязь стресса и перепадов давления давно и хорошо изучена. Если есть в напряженном состоянии, это вызывает изменение тонуса сосудов и повышение давления на их стенки, возрастает нагрузка на сердце. При сужении сосудов, как вы понимаете, все процессы протекают хуже, включая работу мозга и пищеварительной системы.

Вы знаете, что сердечно-сосудистые заболевания на первом месте по причине смертности в мире? Инсульты, инфаркты из-за образа жизни, из-за скорости жизни…. Еда на ходу, на рабочем месте, во время напряженных встреч – вот и результат.

Что делать? До еды берите паузу: вдох-выдох, умылись, успокоились – хотя бы 15 минут, и можно есть.

Как разучиться заедать стресс: советы диетолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Карантин замедлил темп, дал возможность остановиться и оглянуться, но создал еще большее напряжение, и никто не перестал есть и нервничать одновременно… Многие даже во время чтения новостей едят.

Подумайте об этом и замедляйтесь в нашем сумасшедшем ритме, хотя бы во время перерыва на обед.

Пообещайте себе не есть за рулем, за компьютером, во время чтения, сразу после тренировки, во время или после неприятных или эмоциональных (позитивных в том числе) разговоров. Отложите все, дайте себе несколько минут на восстановление, и приятного аппетита!

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко назвала топ-5 лучших гарниров для худеющих.

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