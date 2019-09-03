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Разгрузочный день: диетолог поделилась действенным детокс-меню

Lite » Еда 03.09.2019 - 14:26
Разгрузочный день: диетолог поделилась действенным детокс-меню
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт привела пример детокс-рациона на день

Детокс организма необходим для полной очистки от шлаков и токсинов, поэтому к нему часто прибегают не только худеющие. Но делать это стоит правильно и грамотно, чтобы не добиться обратного эффекта и не получить ощутимый удар по здоровью. О правильном детокс-меню рассказала нутрициолог Анна Никольская в Instagram, которая ранее поделилась список соков для оздоровления организма.

Попробуйте придерживаться этой пошаговой схемы в течение недели и уже получите видимые результаты.

  • После пробуждения: стакан воды с соком четверти лимона
  • Спустя 15 минут: стакан воды и 1 ч.л. молотого семени льна
  • Сделайте массаж сухой щеткой (или плотной варежкой-мочалкой) 2 минуты
  • Примите теплый душ

Разгрузочный день: диетолог поделилась действенным детокс-меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Меню на день может быть следующим:

На завтрак сделайте белковый коктейль:

  • предварительно замоченная и наутро промытая зеленая греча (50 гр)
  • 1 киви
  • 1/2 чашки малины (можно замороженную)
  • растительное молочко (миндаль/кокос/кунжут)
  • 1 ст.л. семян (тыква или конопляные)

Все в блендер, есть ложкой медленно.

Разгрузочный день: диетолог поделилась действенным детокс-меню

  • Обед 1 часть:

Сделать салат - свежие огурцы, кинза (или петрушка), домашняя тахини.

Разгрузочный день: диетолог поделилась действенным детокс-меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Обед 2 часть:

Рагу с соусом:

100 гр с/м стручковой фасоли

50 гр с/м зеленого горошка

Горсть активированных орешков (фундук или миндаль)

Цедра 1/4 апельсина

1 ч.л. кокосового масла

Отварить фасоль и горошек. Сделать соус: смешать масло, цедру и порубленные орехи, все вместе соединить.

  • Ужин

Разгрузочный день: диетолог поделилась действенным детокс-меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Крем-суп: отварить кабачок и картофель и пару шампиньонов, все сблендерить с небольшим количеством растительное молочка, добавить соль, перец, куркуму и мускатный орех.

Между завтраком и обедом выпить 0.7 – 1 л жидкости (подойдет отвар шиповника), с 1 ч.л. молотого льняного семени. После обеда повторить. Важно – выдержать до/после еды 40 минут.

Ранее диетолог Светлана Конакова рассказала, какие блюда лучше не есть на завтрак.

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