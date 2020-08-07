Разбор ошибок: диетолог пояснила, почему не получается похудеть на правильном питании

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт указала на важные ошибки тех, кто не может похудеть на правильном питании

Питание играет первостепенную роль в контроле веса. Но, ввиду избытка информации, понятие "правильно" многие понимают не правильно. Точнее так: правильно для человека, снижающего веса, и правильно для того, кто его поддерживает или набирает – это разное "правильно". Диетолог Алена Коготкова рассказала, почему не удается похудеть на правильном питании и какие ошибки совершают те, кто считает, что придерживается здорового меню.

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При снижении веса мы упираемся в энергию. Часто люди с морбидным ожирением сильно тревожатся из-за "хороших" жиров. Авокадо, семга, орехи, масло – это все правильное и полезное, но не тогда, когда "хата горит".

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Далее – любое правильное может по количеству калорий дать фору "не правильному". Даже самые "хорошие" калории найдут, где припарковаться: избыток глюкозы - в жировом депо, фруктоза – в печени. Если уперлись в стену, просто посчитайте калорийность рациона.

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Тоже важно: "правильные" блюда в кафе и супермаркете. Чаще всего повара никак не нутрициологи и "грешат" изытком масла, спецый и соли.

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала, какой перерыв между приемами пищи можно считать оптимальным. Также она рассказала. что мешает перейти на здоровое питании и почему сложно отказаться от "запрещенки".