Как рассчитать оптимальные порции при похудении: диетолог поделилась шпаргалкой

Профессиональный диетолог Кристина Лобановская убеждена, что размер порций зависит от количества приемов пищи в течение дня. На странице в Instagram она привела примеры меню и рассказала о тонкостях грамотно составленного рациона для желающих похудеть.

Обычно можно определить на глаз размер порции, но лучше придерживаться определенной схемы, которая не позволит съесть лишнего и контролировать размер блюд.

Сколько нужно есть, чтобы похудеть при четырехразовом питании:

на завтрак можно скушать 350-400 грамм пищи,

на второй прием пищи - до 800 грамм,

на третий - до 300 грамм,

на четвертый - 400 грамм.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Порция для похудения при пятиразовом питании:

на завтрак можно скушать 350-400 грамм пищи,

на второй завтрак - 150-200 грамм,

на обед - до 800 грамм,

на полдник - 150-200 грамм,

на ужин - до 400 грамм.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И, наконец, при шестиразовом питании количество съедаемой пищи на

каждый прием не должно превышать 250-300 грамм. Заметьте, в указанный прием пищи включается и выпиваемая жидкость.

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