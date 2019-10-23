Как распределить углеводы в течение дня: диетолог поделилась шпаргалкой

Грамотное распределение достаточного кодлличества белков, жиров и углеводов в течение дня – залог качественного похудения и хорошего самочувствия. И если утром диетологи советуют обратить взор на сложные углеводы, то можно ли тоже самое сделать вечером? Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram научила правильно распределять углеводы в течение дня и указала на важные нюансы. Ранее она рассказала, как питаться в пик усталости худеющим.

Вы знаете, что все можно есть всегда и в любое время? Если мы с вами, конечно, говорим про правильные продукты.



Как лучше распределить углеводы в течение дня и можно ли употреблять вечером углеводы?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если у вас есть дефицит калорийности, о котором вы знаете точно, то вы можете в любом порядке располагать продукты и в этом случаи у вас могут быть углеводы вечером.

Если у вас тренировка вечером, и вы работаете над своим телом активно, у вас могут быть углеводы вечером.

Если вы очень активны в течение дня, у вас могут быть углеводы вечером.

Так можно расставлять продукты тем, кто выполняет все параметры:

вода

тренировки 3 раза в неделю

активность в течение дня более 10000 шагов

овощи в каждый прием пищи

ужин не позднее 19:00

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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