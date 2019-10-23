Как распределить углеводы в течение дня: диетолог поделилась шпаргалкой

Эксперт рассказала, кто может смело есть углеводы на ужин
Грамотное распределение достаточного кодлличества белков, жиров и углеводов в течение дня – залог качественного похудения и хорошего самочувствия. И если утром диетологи советуют обратить взор на сложные углеводы, то можно ли тоже самое сделать вечером? Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram научила правильно распределять углеводы в течение дня и указала на важные нюансы. Ранее она рассказала, как питаться в пик усталости худеющим.
Вы знаете, что все можно есть всегда и в любое время? Если мы с вами, конечно, говорим про правильные продукты.
Как лучше распределить углеводы в течение дня и можно ли употреблять вечером углеводы?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Так можно расставлять продукты тем, кто выполняет все параметры:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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