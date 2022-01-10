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Пять простых шагов: диетолог рассказал, как скинуть лишнее после праздников

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Понедельник 10 января 2022 15:43
Пять простых шагов: диетолог рассказал, как скинуть лишнее после праздников Привести фигуру в норму (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Бесконечные новогодние праздники завершились, и многие теперь боятся становиться на весы. И неудивительно! Этот период – невероятный соблазн для всех, даже тех, кто уже давно придерживается принципов здорового питания.

Традиции щедрого застолья, фудкорты на праздничных локациях – все это не способствует популяризации и внедрению правильных привычек. По данным Центра общественного здоровья, в среднем, человек набирает от 3 до 5 кг за праздничные каникулы.

Но самая большая проблема – это не лишний вес, а серьезные проблемы с ЖКТ. Гастроэнторологические и терапевтические стационары могут похвастаться аншлагом и хорошим наполнением койкомест достаточно тяжелыми пациентами в этот период.

Как же вернуться к правильному питанию и здоровому образу жизни? Восстанавливать, входить в свой привычный режим и скидывать лишнее нужно постепенно.

Никаких разгрузочных дней, голодовки и строгих диет! Это то, что только навредит, а возможно, кого-то приведет и на больничную койку, уверены диетологи из Школы похудения и здорового питания "Доказові".

Специалисты по здоровому питанию рассказали в своем Facebook, какие пять простых шагов приведут вас к вашему нормальному весу.

Пять простых шагов: диетолог рассказал, как скинуть лишнее после праздниковВыбор – за вами! (фото: pexels.com)

Пять простых шагов: как восстановиться после праздников

  • Питьевой режим. Вспоминаем, что самой полезной является чистая вода. Стакан теплой воды за 30 мин до завтрака и 8-10 в течение дня.
  • Питание. Нужно сказать "прощайте" копченостям, майонезу, алкоголю, сладостям. Замените жарку на запекание, белый пухлый батон и лаваш – на ц/з хлеб. Не забывайте про несколько порций свежих овощей зелени в день. Отдавайте предпочтение несладким фруктам в умеренном количестве.
  • Активность. Не менее 10 000 шагов в день. Это минимум, не имеющий противопоказаний и ограничений.
  • Спорт. Возвращаться в спортзал стоит как можно скорее. Тем, кто активно занимался к праздникам, вернуться в обычную программу можно за 3-4 тренировки. Те же, кто решил зайти в новый год с новыми повадками, стоит начать с легкого кардио, комбинированного с упражнениями с весом собственного тела. Делайте зарядку, много приседаний, отжиманий, стойте в планке.
  • Сон. Один из самых важных моментов! Спать нужно не менее 8 часов в сутки. Крайне важно ложиться за 1.5-2 часа до полуночи. За три часа до сна рекомендуется выключить все гаджеты, а через час уменьшить интенсивность освещения в помещении на 50 %.

Раньше нутрициолог назвала пять простых шагов, которые помогут привести кожу в порядок после праздников.

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