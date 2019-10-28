Простой план похудения для каждого: диетолог поделилась секретами

Эксперт дала важный совет худеющим
Процесс похудения кажется делом долгим и хлопотным, а ограничения в питании и походы в спортзал поначалу с непривычки кажутся задачей практически невыполнимой. Не каждый готов с завтрашнего дня радикально поменять образ жизни, а главное, неуклонно придерживаться намеченного плана. Развеять страхи и заблуждения худеющих взялась диетолог Наталья Кошкина, которая поделилась суперпростым планом для желающих избавиться от лишних кило. Кстати ранее специалист обнародовала план, как сбросить лишние килограммы в условиях повседневности.⠀
Можно ли худеть легко, вкусно и с удовольствием? Бытует несколько распространенных заблуждений насчет похудения: чем меньше ешь, тем лучше, процесс снижения веса – это мука, которую нужно пережить, чтобы потом наслаждаться жизнью.
Но это неправда. Секрет в том, чтобы начать с простых вещей, которые не требуют больших волевых усилий, а затем усложнять их постепенно - по мере того, как вы будете привыкать к ним.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Выберите что-нибудь одно и начните практиковать с завтрашнего дня:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Вы можете следовать этому порядку. Или менять привычки местами. Здесь нет правильного рецепта. Главное, делайте хоть что-то.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Все это поможет потреблять меньше калорий, а, значит, снижать вес. При этом вы не будете чувствовать себя голодной и ущемленной.
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