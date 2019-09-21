Как приготовить идеальный офисный обед: секреты диетолога

Эксперт рассказала, каким должен быть здоровый прием пищи в офисе
Обеды на работе в условиях постоянной спешки и на ходу могут стать настоящей проблемой для худеющих. Походы в кафе, питание на скорую руку (чай с конфетами или бутерброд из того, что есть рядом) или вовсе отсутствие приема пищи днем ведут к позднему ужину и лишних кило в проблемных зонах. Совместима ли работа в офисе и сбалансированное питание? Конечно, да! Как правильно составить меню для офисного обеда рассказала эксперт по правильному питанию Катя Медушкина, которая ранее научила определять индивидуальную скорость похудения.
Ответ очевиден - брать с собой домашнюю еду. Вам не нужно ждать доставку обедов, не нужно подстраиваться под меню кафе, вы уверены в качестве продуктов и вкусе ваших блюд.
Обзаведитесь красивыми коробочками и контейнерами достаточного объема. В качестве ланч-бокса вполне подойдут даже обыкновенные бытовые емкости для хранения из термостойкого материала, чтобы в случае необходимости можно было подогреть обед в микроволновке.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ранее диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала, как определить оптимальную физическую нагрузку и выбрать спорт для себя.