Как прекратить заедать стресс: пошаговая инструкция от диетолога

Эксперт поделилась советами с худеющими
Стрессы на работе, стремительный ритм жизни, непонимание с домашними и переживания способны выбить из колеи и привести к пищевому срыву. Рукабудто сама тянется к кусочку тортика или к шоколадке, когда на душе кошки скребут. Как избавиться от плохой привычки "гасить" негативные эмоции с помощью нездоровой пищи рассказала в Instagram диетолог Елена Кален. Ранее она назвала шесть привычек, мешающих похудеть.
Современная жизнь неотделима от стресса. Большинство девушек привыкли заедать стресс шоколадками, калорийной и жирной пищей. В результате стресс проходит, а лишние килограммы остаются.
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Сложно сразу отказаться от заедания, но можно научиться делать это правильно. Вот пошаговая инструкция.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что нутрициолог Мария Волкова научила составлять индивидуальную схему питания для похудения.
Напомним, что диетолог Ольга Усенко наметила базовую программу-минимум для похудения и ЗОЖ.